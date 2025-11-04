La Royal Enfield Bullet 650 fait la passe de deux à l’occasion du salon de Milan

La Bullet, c’est tout simplement le modèle le plus ancien du constructeur indien puisqu’elle existe depuis 1932 avec un moteur de 500 cc. Relancée en 350 cc, elle s’est modernisée au fil des années avec par exemple un démarreur électrique ou une injection, mais elle franchit aujourd’hui un virage important en augmentant sa cylindrée grâce à l’adoption du bicylindre en ligne de 650 cc qui développe 47 ch et un couple de 52 Nm, qui est associé à une boîte à 6 rapports.

Si elle se modernise sur le plan mécanique, elle conserve son style d’antan avec des liserés peints à la main ou son logo ailé. Les deux modèles exposés sur le stand en mettaient d’ailleurs plein les yeux.

La position de conduite classique mise avant tout sur le confort avec une double selle moelleuse et des suspensions Showa. Il n’en demeure pas moins que cette Bullet reste un beau bébé avec un poids de 244 kg en ordre de marche, même si on ne parle pas ici de sportivité, bien évidemment.

L’instrumentation est un mélange des deux mondes entre modernité et classicisme avec un cadreur analogique et un petit écran numérique indiquant le niveau de carburant, le kilométrage, le rapport engagé ou encore les rappels d’entretien.

Cette nouvelle Royal Enfield Bullet sera commercialisée en début d’année 2026 dans un unique coloris « Cannon black » au prix de 7 340 €.