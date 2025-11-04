Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Salon de la Moto à Limoges le retour : c’est ce week-end

Dans Moto / Salon

Jean Jacques Cholot

Après plusieurs années d’absence, le salon de la moto revient à Limoges du 7 au 9 novembre au Parc des Expositions orchestré par la FFMC et la FBF… 

C’est un salon qui avait réussi à se faire une belle réputation par la qualité des expositions à thème et des spectacles qui venaient compléter les stands des concessionnaires et autres accessoiristes mais depuis la dernière édition en 2018, plus rien…

Ce week-end (du vendredi 7 au dimanche 9 novembre), la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère), la FBF (Fédération des Bikers de France) et Pulss Event remettent le couvert au Parc des Expositions de Limoges.

Au programme, vous retrouverez bien sûr les concessionnaires et accessoiristes locaux mais pas que. Des expositions seront proposées à commencer par l’Écurie Gérald Motos que tous les amateurs d’authentiques machines de Grands Prix. Gérald proposera des machines légendaires avec pour thème « les 500 cm3 qui ont participé à l’histoire de la compétition moto » (retrouvez son interview réalisée il y a déjà… un certain temps à Spa-Francorchamps si ma mémoire est bonne en cliquant ici). Jean-Luc Gaignard, grand collectionneur de machines anciennes est également annoncé. Et puisque l’on parle de machines anciennes, l’ALMA (Amicale Limousine de Motos Anciennes) sera aussi présente avec quelques joyaux sortis des garages de ses membres.

Côté animations et invités, on attend Romain Chalier (Show FMX), pilote de trial freestyle (participation au Las Vegas Cirque du Soleil, La France a un incroyable talent, champion de France, spécialiste du backflip trial), Florian « Bugs » Caraminot (Show Stunt), cascadeur moto reconnu pour ses figures spectaculaires et Philippe Richard, vice-champion du monde de wheeling à Elvington catégorie atmosphérique à 242,21 km/h.

D’autres surprises vous attendent pendant ces trois jours…

Horaires d’ouverture :

-Vendredi 7 novembre : 14h00 → 19h00 (attention : horaires différents de ceux de l’affiche)
-Samedi 8 novembre : 10h00 → 23h00
-Dimanche 9 novembre : 10h00 → 19h00

 
