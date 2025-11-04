Toujours une avalanche de nouveautés sur le stand QJ Motor au salon de Milan 2025

La SIMA, l’importateur du QJ Motor en France, ne va pas chômer en 2026 puisque le constructeur chinois va introduire sur notre marché pas moins de 10 nouveaux modèles touchant la plupart des segments.

Pour ce qui est des roadsters, la principale nouveauté est la SRK 921, qui est la version dénudée de la sportive SRK 921 RR, que nous avons récemment essayée.

Reprenant la majeure partie de la mécanique, elle est animée par un 4 cylindres en ligne de 921 cc développant 127,9 ch. Elle sera disponible en rouge ou noir à partir du mois de mars 2026.

Il y aura aussi la déclinaison Dark de la SRK 800 commercialisée uniquement en noir à partir du mois de décembre à 6 799 €.

Du côté des sportives et de la gamme SRK composée déjà de la 921, 800, 600 et 125, QJ Motor propose désormais une version 421 cc développant 77 ch bridable en A2. Elle reçoit des équipements équivalents à ses grandes sœurs avec des suspensions Marzocchi, des freins radiaux Brembo et une instrumentation numérique connectée de 5 pouces. Sur le plan du style, elle se distingue par des ailerons comme bon nombre de sportives, mais également une selle arrière divisée en deux parties. Cette petite sportive sera vendue à partir du mois de février prochain.

Il y a du nouveau dans la gamme Trail. Déjà riche de trois modèles 600, 700 et 900, elle s’enrichit désormais de trois nouveautés : la SRT 125 DX animée par un monocylindre de 15 ch (à partir de mars 2026), la SRT 450 RX, concurrente de la nouvelle BMW GS 450 propulsée par un bicylindre 450 cc de 47,6 ch (fev 2026) et la SRT 800 RX qui dispose d’un bicylindre de 800 cc et 95,2 ch. (février 2026)

Du côté des customs, la nouveauté est le SRV 600 V2 qui a la particularité d’être propulsée par un bicylindre en V de 550 cc et d’une puissance de 50 ch. Bénéficiant d’une double sortie d’échappement, ce custom dispose d’un vrai look pour ceux qui ne peuvent pas s’offrir une marque américaine ou japonaise.

Enfin, QJ introduit aussi des scooters inédits, que ce soit en 50 cc ou en 125 avec notamment le Fort 125 N, que l’on vous a récemment présenté.