Qj Motor

QJMotor ajoute un scooter GT dans sa gamme : le Fort 125 N

Marque chinoise distribuée en France par la SIMA, QJMotor étoffe son catalogue avec un nouveau scooter : le Fort 125 N. Un modèle qui offre 15 chevaux et un look sportif vendu 4 399 euros.

QJMotor ajoute un scooter GT dans sa gamme : le Fort 125 N

Arrivée récemment sur le marché français via un accord de distribution avec la SIMA, la marque QJMotor ne tarde pas à garnir son catalogue de nouveautés.

Outre sa gamme de motos, de plus en plus complète, le constructeur chinois, entité moto du groupe Geely, propose aussi des scooters.

L’ultime modèle à arriver sur le marché français est le Fort 125 N, un scooter « GT sportif » selon la marque qui se présente animé par un moteur monocylindre de 124,9 cm3 délivrant une puissance de 15 chevaux à 8 500 tr/min, soit le maximum autorisé pour la catégorie. Le couple maximal offert est de 12 Nm à 8 250 tr/min. Il dispose également d’une technologie hybride d’assistance à l’accélération qui lui permet d’être à l’aise en ville et sur voies rapides avec des reprises franches.

Un nouveau scooter chinois arrive en France

Pensé pour le quotidien, le scooter de 159 kg est équipé d’une roue avant de 15 pouces, d’un pare-brise électrique ajustable (14,3 cm), d’un coffre pouvant accueillir deux casques et d’un top-case de 45 litres de série.

Son équipement technologique est aussi plutôt généreux avec, un ABS, le système start and stop, un contrôle de traction, un écran TFT couleur de sept pouces, un capteur de pression des pneus, une connectivité Bluetooth et Screen Mirroring, un éclairage full LED, un système de démarrage sans clé et deux ports USB, C et A.

Le QJMotor Fort 125 N est proposé à 4 399 €, top-case inclus, avec une garantie constructeur de trois ans pièces et main-d’œuvre. Il est disponible en deux coloris : noir ou gris, et arrivera chez les revendeurs dans le courant du mois de novembre prochain.

