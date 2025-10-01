QJ Motor veut se placer sur le marché des roadsters avec la SRK 800

À l’instar de CF Moto, actuelle marque porte-étendard de la production chinoise de motos, il faut désormais compter sur QJ Motor pour animer le marché moto européen.

Distribuée en France par la SIMA, la marque QJ Motor vient de présenter son ultime roadster sportif : la SRK 800.

Déclinaison « Naked » de la sportive SRK 800 RR, la SRK 800 repose elle aussi sur un moteur quatre-cylindres de 778 cm3. Un bloc qui offre jusqu’à 95 chevaux (également disponible en configuration A2) à 10 000 tr/min pour un couple maximal de 75 Nm à 8 500 tr/min.

Le moteur n’est pas le seul point commun entre les deux déclinaisons puisque le roadster de 207 kg tous pleins faits emprunte également la partie cycle de la sportive, et repose sur le même cadre en aluminium.

Côté équipements, la SRK 800 fait dans le haut de gamme avec une fourche inversée réglable Marzocchi et un amortisseur arrière réglable avec bonbonne séparée également issu du catalogue Marzocchi. Les jantes de 17 pouces sont quant à elles chaussées de pneus Pirelli.

Le système de freinage, avec ABS est pour sa part confié à Brembo, du maître-cylindre aux étriers. Le roadster chinois dispose aussi d’un quickshifter bi-directionnel, d’un accélérateur électronique Ride by Wire avec trois modes de conduite, d’un régulateur de vitesse et d’un contrôle de traction déconnectable.

Des grands noms et un prix agressif pour le roadster chinois

Un écran TFT couleur connecté de 5 pouces affiche le rapport engagé, un compteur digital, le compte-tours, la navigation intégrée, la pression et température des pneus, les appels entrants via Bluetooth, l’heure, la jauge à essence et la température d’huile. Il dispose aussi de commandes rétroéclairées.

Disponible en bleu ou rouge, la QJ Motor SRK 800 est affichée à partir de 8 599 €. De quoi venir sérieusement venir bousculer la hiérarchie sur un marché des roadsters sportifs de plus en plus concurrentiel ?