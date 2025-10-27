Comme un air de déjà-vu pour le nouveau scooter 125 cm3 QJMotor

Dernière nouveauté à débarquer dans le catalogue du constructeur chinois QJMotor, le LTR 125 peut compter sur un style qui reprend les codes esthétiques des scooters emblématiques de la Dolce Vita italienne.

Le scooter dispose d’un moteur monocylindre de 125 cm3 à refroidissement liquide qui offre 14 chevaux à 8 750 tr/min et un couple maximal de 12 Nm à 8 250 tr/min, couplé à une transmission par courroie.

Pour la partie-cycle on retrouve une fourche classique à l’avant et un mono-amortisseur à l’arrière et des freins à disques avec ABS (225 mm à l’avant et 190 mm à l’arrière). Les roues sont de 12 pouces, montées de pneus de 100/90 à l’avant et 110/90 à l’arrière.

Disposant d’un réservoir de 6 litres de capacité, le scooter affiche un poids de 118 kg tous pleins fait, avec une hauteur de selle accessible, de 760 mm.

Une réinterprétation chinoise de la Dolce Vita à l’italienne

Côté équipement, le scooter QJMotor est équipé d’un écran LCD de quatre pouces, d’une prise USB-A, d’un éclairage full LED et d’un système start and stop qui permet d’économiser du carburant en phase arrêtée.

Distribué en France par la SIMA comme le reste de la gamme de QJMotor, le LTR est garanti trois ans pièces et main-d’œuvre. Il est disponible dans un unique coloris blanc à partir de 2 899 euros.