Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Enchères : 80 bécanes le 16 décembre à St Parres-lès-Vaudes (10)

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

Le 16 décembre, à Saint Parres-lès-Vaudes dans l’Aude, après la vente d’une cinquantaine de voitures le matin, ce sont les motos qui prendront le relais lors d’une grosse vente de véhicules de collection. 80 motos plus des lots « automobilia » vous y attendent…

Enchères : 80 bécanes le 16 décembre à St Parres-lès-Vaudes (10)

C’est principalement la collection de véhicules et d’objets de Jean-Noël Moutard qui sera proposée aux enchères ce mardi 16 décembre. Au programme, le matin, une cinquantaine de voitures et l’après-midi, ce sont les motos (environ 80 machines) puis divers objets « automobilia » qui passeront sous le marteau du commissaire-priseur.

La vente qui, pour la partie qui nous concerne, commencera à 14 heures, pourra être suivie en direct sur le site interencheres.com.

 

Frais et conditions de vente

Pour cette vente volontaire, les frais s’élèveront à 20 % du montant de l’adjudication. La vacation se déroulera au 38 rue Georges Furier 10260 Saint Parres-lès-Vaudes. L’exposition des lots se fera au même endroit le 15 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h et le 16 décembre de 10h à 12h.

Le règlement pourra se faire sur place dès que vous aurez reçu votre bordereau d’adjudication en ligne sur le site www.ivoire-troyes.com, par virement bancaire ou par carte bancaire.

 

À l’atelier ou des p’tits cubes ?

Pour attendre les beaux jours, la restauration d’une machine ancienne peut être un bon passe-temps. Elles seront très nombreuses dans cette vente et pour tous les budgets.

Voici par exemple une Motobécane 250 cm3 type MB4 de 1926 qui, certes, demandera du travail, mais qui est complète et particulièrement accessible financièrement puisqu’estimée entre 150 et 250 euros.

Motobécane 250 MB4 1928 (lot n° 56)
Motobécane 250 MB4 1928 (lot n° 56)

 

Sympa aussi le triporteur Peugeot 125 cm3 TN de 1953 ; il s’agit de la première version en 125 cm3 (qui succède au 100 cm3) avec ses ailes rondes. L’estimation, entre 800 et 1 200 euros, est assez conséquente et il faudra faire un maximum de travail pour éviter que la facture finale soit trop élevée.

Triporteur Peugeot 55 TN 125 cm3 1953 (lot n° 87)
Triporteur Peugeot 55 TN 125 cm3 1953 (lot n° 87)

 

Ici, c’est une remise en route qu’il faudra prévoir. Le moteur de cette Parilla 175 cm3 4 temps n’est pas bloqué et la moto a encore ses papiers d’origine en Italien. L’estimation a été fixée entre 2 500 et 3 500 euros.

Parilla Turismo 175 cm3 1956 (lot n° 51)
Parilla Turismo 175 cm3 1956 (lot n° 51)

 

Dans un premier temps, ce scooter Vespa 125 cm3, fabriqué en France (ACMA) dans la Nièvre, pourra garder sa robe. L’urgent sera de faire les démarches pour obtenir un titre de circulation et ensuite de le remettre en route (le moteur n’est pas bloqué). Son estimation est proposée entre 700 et 1 200 euros.

Vespa ACMA 125 cm3 1957 (lot n° 57)
Vespa ACMA 125 cm3 1957 (lot n° 57)
Page suivante

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité