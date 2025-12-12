Enchères : 80 bécanes le 16 décembre à St Parres-lès-Vaudes (10)

C’est principalement la collection de véhicules et d’objets de Jean-Noël Moutard qui sera proposée aux enchères ce mardi 16 décembre. Au programme, le matin, une cinquantaine de voitures et l’après-midi, ce sont les motos (environ 80 machines) puis divers objets « automobilia » qui passeront sous le marteau du commissaire-priseur.

La vente qui, pour la partie qui nous concerne, commencera à 14 heures, pourra être suivie en direct sur le site interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente volontaire, les frais s’élèveront à 20 % du montant de l’adjudication. La vacation se déroulera au 38 rue Georges Furier 10260 Saint Parres-lès-Vaudes. L’exposition des lots se fera au même endroit le 15 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h et le 16 décembre de 10h à 12h.

Le règlement pourra se faire sur place dès que vous aurez reçu votre bordereau d’adjudication en ligne sur le site www.ivoire-troyes.com, par virement bancaire ou par carte bancaire.

À l’atelier ou des p’tits cubes ?

Pour attendre les beaux jours, la restauration d’une machine ancienne peut être un bon passe-temps. Elles seront très nombreuses dans cette vente et pour tous les budgets.

Voici par exemple une Motobécane 250 cm3 type MB4 de 1926 qui, certes, demandera du travail, mais qui est complète et particulièrement accessible financièrement puisqu’estimée entre 150 et 250 euros.

Sympa aussi le triporteur Peugeot 125 cm3 TN de 1953 ; il s’agit de la première version en 125 cm3 (qui succède au 100 cm3) avec ses ailes rondes. L’estimation, entre 800 et 1 200 euros, est assez conséquente et il faudra faire un maximum de travail pour éviter que la facture finale soit trop élevée.

Ici, c’est une remise en route qu’il faudra prévoir. Le moteur de cette Parilla 175 cm3 4 temps n’est pas bloqué et la moto a encore ses papiers d’origine en Italien. L’estimation a été fixée entre 2 500 et 3 500 euros.

Dans un premier temps, ce scooter Vespa 125 cm3, fabriqué en France (ACMA) dans la Nièvre, pourra garder sa robe. L’urgent sera de faire les démarches pour obtenir un titre de circulation et ensuite de le remettre en route (le moteur n’est pas bloqué). Son estimation est proposée entre 700 et 1 200 euros.