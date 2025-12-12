Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Enchères : 80 bécanes le 16 décembre à St Parres-lès-Vaudes (10)

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Gros cubes de la vente du 16 décembre à St Parres-lès-Vaudes

 

Enchères : 80 bécanes le 16 décembre à St Parres-lès-Vaudes (10)

Du côté des gros cubes

Cette Norton Atlas 750 cm3 de 1967 a été « coursifiée ». En 1987, elle a réalisé un chrono de 19,383s au kilomètre départ lancé avec une vitesse enregistrée à 185,73 km/h. Depuis, une grosse préparation moteur a été réalisée. Elle possède sa carte grise et une bonne révision avant la remise en route et préconisée. Son estimation a été évaluée entre 10 000 et 14 000 euros.

Norton Atlas Racer 750 cm3 1967 (lot n° 52)
Norton Atlas Racer 750 cm3 1967 (lot n° 52)

 

On reste dans la production anglaise avec cette BSA 441 B44 Victor Spécial qui, avec son compteur et son phare devient une version enduro. Le marché visé était celui de l’Oncle Sam. D’ailleurs, cet exemplaire possède toujours ses papiers américains (certificat de dédouanement fourni). À redémarrer, on en attend entre 4 000 et 6 500 euros.

BSA 441 B44 Victor Spécial 1970 (lot n° 115)
BSA 441 B44 Victor Spécial 1970 (lot n° 115)

 

Idem pour cette Honda CB 750 Four K4 de 1974 en provenance des Etats-Unis : il faudra donc prévoir les démarches pour l’immatriculer. À réviser et à redémarrer, comptez entre 5 500 et 7 500 euros pour acquérir cette moto mythique de la production japonaise.

Honda CB 750 Four K4 1974 (lot n° 120)
Honda CB 750 Four K4 1974 (lot n° 120)

 

Cette Ducati 900 SS millésime 1990 affiche 42 323 kilomètres à son compteur (non garantis mais c’est habituel). Elle est en papiers belges (d’un point de vue administratif bien sûr…) et devra être révisée avant de reprendre la route. Son estimation est proposée entre 5 500 et 6 500 euros.

Ducati 900 SS 1990 (lot n° 53)
Ducati 900 SS 1990 (lot n° 53)
Page précédente

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité