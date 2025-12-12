Du côté des gros cubes

Cette Norton Atlas 750 cm3 de 1967 a été « coursifiée ». En 1987, elle a réalisé un chrono de 19,383s au kilomètre départ lancé avec une vitesse enregistrée à 185,73 km/h. Depuis, une grosse préparation moteur a été réalisée. Elle possède sa carte grise et une bonne révision avant la remise en route et préconisée. Son estimation a été évaluée entre 10 000 et 14 000 euros.

On reste dans la production anglaise avec cette BSA 441 B44 Victor Spécial qui, avec son compteur et son phare devient une version enduro. Le marché visé était celui de l’Oncle Sam. D’ailleurs, cet exemplaire possède toujours ses papiers américains (certificat de dédouanement fourni). À redémarrer, on en attend entre 4 000 et 6 500 euros.

Idem pour cette Honda CB 750 Four K4 de 1974 en provenance des Etats-Unis : il faudra donc prévoir les démarches pour l’immatriculer. À réviser et à redémarrer, comptez entre 5 500 et 7 500 euros pour acquérir cette moto mythique de la production japonaise.

Cette Ducati 900 SS millésime 1990 affiche 42 323 kilomètres à son compteur (non garantis mais c’est habituel). Elle est en papiers belges (d’un point de vue administratif bien sûr…) et devra être révisée avant de reprendre la route. Son estimation est proposée entre 5 500 et 6 500 euros.