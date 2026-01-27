Indian Chief Vintage 2026 : une Américaine entre tradition et modernité

Pour ce millésime 2026 de la Chief Vintage, Indian a ressorti les codes qui ont fait sa légende.

Oubliez le minimalisme moderne, ici on joue la carte du chrome et de la générosité visuelle. La silhouette est immédiatement reconnaissable avec ses gardes-boue galbés, sa selle monoplace repensée et l’emblématique « Headdress » (la tête d’Indien) qui trône fièrement sur le garde-boue avant.

Sous le réservoir, on retrouve le massif bicylindre en V Thunderstroke 116 de 1 890 cm3 offrant 156 Nm de couple. Pour l’occasion, il adopte des finitions spécifiques qui raviront les puristes : des cylindres noirs bruts associés à des culasses argentées, un clin d’œil direct aux moteurs d’après-guerre.

Trois modes de conduite (Tour, Standard et Sport) permettent d’ajuster le tempérament de la bête (327 kg sur la balance tout de même) selon l’humeur du pilote et les conditions.

Un compromis entre tradition et modernité pour l’Indian Chief Vintage

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Mais tout n’est pas un hommage à l’héritage d’Indian, et la Chief Vintage profite ainsi d’une instrumentation moderne. Au centre du guidon vintage, on trouve un écran tactile circulaire de 101 mm qui embarque le système Ride Command largement revu pour 2026. Résultats, des temps de chargement réduits de 25 %, une connectivité simplifiée avec la possibilité d’envoyer ses recherches de navigation directement de son smartphone à l’écran de la moto, et une interface complète avec GPS, musique et gestion des appels.

Le millésime 2026 de l’Indian Chief Vintage est affiché à partir de 20 990 €.