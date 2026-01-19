Indian célèbre ses 125 ans et ne compte pas s’arrêter là !

Tout commence en 1901, sous l’impulsion de George Hendee et Oscar Hedstrom. À une époque où la moto n’est encore qu’un marché de niche balbutiant, Indian mise sur la fiabilité de ses motos pour se faire un nom. Résultat, en 1913, Indian est déjà le plus gros producteur mondial avec 30 000 machines sortant de ses usines. Mais comme souvent dans l’histoire de l’oncle Sam, le parcours sera tout sauf un long fleuve tranquille.

Pourtant, 125 ans après, Indian est solidement ancrée parmi les marques les plus importantes du marché moto mondial, s’érigeant en tant que concurrente directe d’une autre icône : Harley-Davidson.

Mais comme rien n’est jamais simple, après une décennie de stabilité dans le giron de Polaris, Indian vient tout juste de changer de mains. C’est désormais le fonds Carolwood LP qui tient les rênes. Un virage stratégique qui s’accompagne d’une nouvelle campagne lancée à l’échelle mondiale et intitulée « Never Finished » (Jamais fini).

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Une année de fête pour la marque américaine Indian

Pour Nate Secor, directeur marketing de la marque, il ne s’agit pas seulement de regarder dans le rétroviseur : « La soif d’innovation de nos fondateurs reste d’actualité. Nous nous efforçons chaque jour d’honorer cet héritage tout en repoussant les limites de l’excellence. » Un discours ambitieux pour la marque américaine.

Et pour passer de la parole aux actes, pour ce 125ème anniversaire, Indian a prévu un programme copieux. Le constructeur devrait donc annoncer dans les prochaines semaines une série de motos spécifiques (des éditions spéciales 125 ans), des programmes commémoratifs et des offres promotionnelles qui devraient enthousiasmer les passionnés de la firme de Springfield.