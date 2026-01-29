Sur le stand Triumph à Rétromobile, pas une ancienne mais la gamme actuelle
Olivier Pagès , mis à jour
Triumph est une marque au riche passé, qui s'est fait connaître notamment par sa gamme Classic et notamment sa Bonneville. Toutefois, ne cherchez pas de motos historiques sur le stand de Rétromobile, car il n'y en a pas. Une vraie curiosité.
À Rétromobile, les constructeurs présents ont des politiques différentes. Ainsi, il y a ceux qui exposent que des modèles anciens, ceux qui mixent anciennes et actuelles, et enfin les derniers, qui présentent que des véhicules récents. Cela peut sembler bizarre, pourtant, c'est la politique choisie par Triumph.
Le constructeur anglais n'expose donc aucun modèle ancien, mais les visiteurs pourront tout de même admirer de nombreuses machines. Ainsi, ils pourront découvrir la gamme 2026 avec de vraies nouveautés qui faisaient leur première sortie officielle, à l'image des Thruxston et Tracker 400, qui complète la gamme 400, c'est-à-dire la plus accessible. À voir aussi la Speed Twin 1200 RS.
Au centre du stand trône la toute nouvelle Trident 800, dont vous pourrez lire l'essai très prochainement. (cf photo d'ouverture).
Parmi les autres modèles à admirer, il y a également la Street Triple 765 RX. Il s'agit du retour de la version RX, déjà présente sur la Speed Triple 1200 depuis peu et qui revient aujourd'hui sur la 765. Il y a également la monstrueuse Rocket 3R.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le Hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
