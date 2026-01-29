Sur le stand Triumph à Rétromobile, pas une ancienne mais la gamme actuelle

À Rétromobile, les constructeurs présents ont des politiques différentes. Ainsi, il y a ceux qui exposent que des modèles anciens, ceux qui mixent anciennes et actuelles, et enfin les derniers, qui présentent que des véhicules récents. Cela peut sembler bizarre, pourtant, c'est la politique choisie par Triumph.

Le constructeur anglais n'expose donc aucun modèle ancien, mais les visiteurs pourront tout de même admirer de nombreuses machines. Ainsi, ils pourront découvrir la gamme 2026 avec de vraies nouveautés qui faisaient leur première sortie officielle, à l'image des Thruxston et Tracker 400, qui complète la gamme 400, c'est-à-dire la plus accessible. À voir aussi la Speed Twin 1200 RS.

Au centre du stand trône la toute nouvelle Trident 800, dont vous pourrez lire l'essai très prochainement. (cf photo d'ouverture).

Parmi les autres modèles à admirer, il y a également la Street Triple 765 RX. Il s'agit du retour de la version RX, déjà présente sur la Speed Triple 1200 depuis peu et qui revient aujourd'hui sur la 765. Il y a également la monstrueuse Rocket 3R.