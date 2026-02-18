Retour en images sur l’histoire de Triumph à travers treize modèles iconiques

Fondé en 1885 par l’Allemand Siegfried Bettman, Triumph est l’une des marques de motos les plus anciennes du monde.

Dès ses débuts, la société connaît une ascension fulgurante, s’imposant sur le marché avec la Model H (1915), surnommée « The Trusty » (la fidèle), et qui a aidé à forger la réputation de la marque durant la Première Guerre mondiale.

Triumph a ensuite connu une ascension fulgurante, notamment avec la Bonneville T120 sortie en 1959, et qui incarne aujourd’hui encore la gamme Modern Classics du constructeur anglais. Les années 1970 et 1980 seront toutefois plus délicates pour Triumph.

Après la fermeture de l’usine de Meriden en 1983, l’homme d’affaires John Bloor rachète le nom et reconstruit tout à zéro.

Un déménagement à Hinckley pour relancer Triumph

Les années 1990 vont marquer le véritable renouveau de Triumph sur la scène moto internationale.

Depuis, la marque enchaîne les sorties de nouveautés marquantes comme la Speed Triple (1994), le premier « Streetfighter » de série, son double optique rond et son moteur trois-cylindres au caractère bien trempé, la sportive Daytona 750, la musculeuse Rocket III ou encore la plus récente Tiger 900 Rally Pro.

Aujourd’hui, la gamme Triumph couvre presque toutes les catégories : roadsters, GT, sportives, trails.

C’est une plongée dans cette histoire à travers la mise en lumière de treize modèles que nous propose l’ouvrage « Motos Triumph, l’avant-garde britannique », publié aux Éditions Sophia (39 euros). Un livre signé par Aurélien Gueldry et richement illustré (plus de 300 photos) par la photographe Cathy Dubuisson.