Un dernier tour de piste avant la disparition pour l’un des plus beaux circuits du monde !

On le savait en sursis, c’est désormais confirmé, le circuit de Phillip Island va donc accueillir une dernière fois le paddock MotoGP en 2026 avant que le Grand Prix d’Australie n’aille poser ses valises ailleurs.

Phillip Island, le tracé le plus spectaculaire et le plus apprécié des pilotes comme des fans, va disparaître du calendrier après l’édition 2026.

Malgré une pétition internationale et une mobilisation politique sans précédent dans l’État de Victoria, le couperet est tombé. Sous l’impulsion de son nouveau propriétaire, le groupe américain Liberty Media, la Dorna avait pourtant proposé un compromis aux autorités locales : déplacer la course à Albert Park, le circuit semi-urbain utilisé par la Formule 1 à Melbourne. Une proposition refusée, qui illustre la volonté de la Dorna d’organiser des épreuves sur des tracés urbains.

Face à cette fin de non-recevoir, Carmelo Ezpeleta a regardé ailleurs, vers Adélaïde.

Selon le média Motorsport, la Dorna a donc conclu un accord avec l’État d’Adélaïde pour y organiser le Grand Prix d’Australie de MotoGP, vraisemblablement dès la saison 2027. Il s’agira d’un circuit urbain, mais on ignore encore s’il sera construit ou rénové.

Après la F1, le MotoGP va retrouver des circuits en ville

Pour rappel, la Formule 1 a déjà couru sur le circuit urbain d’Adélaïde entre 1985 et 1995. Reste à savoir si le MotoGP prévoit d’utiliser une version remaniée de ce circuit ou un tracé flambant neuf.

En perdant ce circuit, le MotoGP perd l’un de ses joyaux historiques. Malgré tout, la Dorna assume cette mutation vers des circuits plus rentables et plus accessibles pour le grand public citadin. Un crève-cœur pour tous les passionnés tant Phillip Island offrait des courses souvent magnifiques dans un environnement naturel unique.