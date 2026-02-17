Radars automatiques : ils détectent une nouvelle infraction grave qui peut vous coûter très cher

C’est un tournant technologique majeur dans la répression routière en France.

Les autorités ont mis en place en ce début de semaine le contrôle de l’assurance des véhicules grâce aux radars automatiques, ciblant les excès de vitesse de plus de 50 km/h, jugés parmi les comportements les plus dangereux sur la route, a annoncé la Sécurité Routière.

En effet, selon l’organisme, le constat est simple : ceux qui s’affranchissent des limites de vitesse les plus extrêmes sont statistiquement ceux qui négligent le plus leur couverture d’assurance.

L’ONISR estime que 515 000 personnes rouleraient sans assurance, et que 4,8 % des véhicules impliqués dans des accidents corporels sont non assurés.

Le dispositif est d’une efficacité redoutable. Dès que la plaque d’immatriculation est captée par le radar en cas d’excès de vitesse de plus de 50 km/h, le système envoie une requête automatique au Fichiers des véhicules assurés (FVA). Si le véhicule ne figure pas dans la base de données (mise à jour en temps réel par les assureurs), l’infraction de non-assurance est ajoutée au procès-verbal d’excès de vitesse.

La répression routière se durcit encore en France

L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) justifie cette sévérité par des statistiques il est vrai plutôt alarmantes : 216 morts en 2024 impliquant un véhicule non assuré (soit 7 % de la mortalité totale). Un motard sans assurance a 2,5 fois plus de risques d’être responsable d’un accident mortel qu’un conducteur en règle.

Si rouler sans assurance est déjà un délit, ce nouveau contrôle automatisé fait peser de lourdes sanctions sur la tête des contrevenants avec une amende forfaitaire de 750 € (si c’est une première fois et sans autre infraction). En cas de grand excès de vitesse cumulé, les sanctions peuvent grimper jusqu’à 3 750 € d’amende, la suspension du permis, et la confiscation immédiate du véhicule.