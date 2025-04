La moto, cette passion qui coûte toujours plus cher en assurance

Obligatoire pour circuler sur la voie publique avec un véhicule, l'assurance est de plus en plus chère.

Un constat confirmé en chiffres par le récent baromètre de l'assurance moto publié par le comparateur LeLynx.fr d'après les primes 2024 : + 8 % en deux ans.

Comme le précise le félin : " En 2024, les motards ont déboursé 423 € pour leur assurance moto, soit une hausse de 3 % par rapport à 2023 et 8 % depuis 2022."

Et la tendance ne semble pas s’arrêter là puisqu'au premier trimestre 2025 on observe une augmentation de 9 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Selon le comparateur : " Ces augmentations sont dues à une hausse notable des coûts de réparation et des pièces détachées, ainsi qu'à une augmentation du nombre d'accidents."

Pour une assurance tous risques, il fallait compter, en 2024, 598 € par an pour une moto, 448 € pour un scooter de 125 cm3 et 566 € pour un deux-roues de 50 cm3. Pour une assurance au tiers, un petit 50 cm3 coûtait en moyenne 323 € en 2024, un scooter de 125 cm3 252 € et une moto 271 €.

Comme souvent, ce sont les jeunes (moins de 25 ans), moins expérimentés et donc considérés comme plus vulnérables qui sont les plus exposés à cette hausse, avec une prime moyenne de 741 €, soit près du double (+ 97 % de plus) par rapport aux autres conducteurs (376 €). De plus ils ont subi en 2024 une augmentation de leur prime plus marquée que la moyenne, avec une hausse de 10 % par rapport à 2023.

Des primes d'assurance qui varient grandement selon les modèles

Et tous ne sont pas logés à la même enseigne, le calcul des primes d'assurance étant extrêmement complexe et prenant en compte de nombreux paramètres. Une donnée est toutefois prépondérante, et fait figure de lapalissade, plus vous choisirez un modèle fréquemment volé, plus la prime d'assurance sera élevée. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que la situation géographique de l'assuré impacte directement le montant de sa prime d'assurance. Avec une prime moyenne de 545 €, l’Île-de-France est ainsi la région la plus chère. Si la forte densité de population y accroît les risques d’accrochage, le stationnement sur la voie publique expose également davantage les deux-roues aux tentatives de vol. Paris reste quant à elle la ville la plus chère avec une prime moyenne de 568 €, suivie par Marseille avec une prime annuelle de 524 €.

Au premier rang des demandes de comparaisons selon LeLynx.fr, on retrouve le scooter Yamaha TMax, un modèle dont la moyenne de la prime tous risques est particulièrement élevée : 844 €, au-dessus de la première moto, également de la marque Yamaha : la MT-07 (777 €) . Quoi de plus normal, les deux modèles faisant figure de superstars des ventes, même si c'est dorénavant moins vrai pour le roadster, supplanté depuis quelques mois par des modèles arrivés plus récemment sur le marché.

Age, ancienneté d'obtention du permis, cylindrée, localisation, type de motos ou scooters, de tous ces paramètres dépendent le montant des différentes primes d'assurance, avec toutefois un bilan commun : celle-ci augmente d'année en année.

Mais comme l'on dit, l'assurance est toujours trop chère, jusqu'à ce que l'on en ait besoin. A fortiori à deux-roues où les risques pris par le pilote sont toujours plus importants que ceux d'un automobiliste.