Quels sont les motos et scooters les plus volés en France ?

Avec des modèles dont les tarifs s’envolent et de plus en plus technologiques, les motos et scooters restent une cible de choix pour les voleurs. Selon la Mutuelle des Motards, les méthodes de vols sont même de plus en plus sophistiquées. Une tendance confirmée par Mickaël Beurrier, responsable opérationnel chez Argos : « Le vol par ‘enlèvement’ est actuellement la méthode la plus employée. Cela consiste à soulever le deux-roues et à le charger dans un utilitaire. Cette pratique permet de dérober très rapidement le véhicule. Même en cas d’antivol physique, les malfaiteurs sont équipés d’outillages portatifs pour le neutraliser ou découper le point d’ancrage. Tenant compte des évolutions technologiques, les voleurs s’adaptent en utilisant un boîtier électronique pour les modèles équipés de prise OBD pour contourner l’antidémarrage. »

Si au quotidien, quelques gestes simples comme bloquer la direction, utiliser un antivol mécanique relié à un point fixe, ou encore équiper son scooter ou sa moto d’un traceur GPS permettent de minimiser les risques de vols et d’augmenter les chances de le retrouver une fois dérobé, aucune méthode ou antivol ne peut, hélas, protéger une moto ou un scooter à 100 % contre les voleurs.

La BMW R 1250 GS numéro un des modèles les plus volés en 2023

Des voleurs dont le modèle favori de moto en 2023 a été la BMW R 1250 GS. Une valeur sûre du marché moto, suivie par la Yamaha Ténéré 700 et une autre BMW, la R 1250 RT. Les Yamaha Tracer 9 GT, Yamaha MT-07 Tracer, MT-10, MT-07, MT-09, la Honda Africa Twin et la Triumph Street Triple complètent le Top 10 des motos les plus volées en 2023.

Du côté des scooters, on retrouve le Honda PCX 125 comme cible préférentielle des voleurs, devant l’incontournable Yamaha T-Max (530 et 560) et le Honda X-ADV 750. Des modèles qui, avec le Piaggio Liberty, les Honda SH et Forza 125, les Yamaha X-Max 125, T-Max 500 et X-Max 250 et les Piaggio Vespa (tous modèles confondus) constituent le Top 10 des scooters les plus volés en 2023.