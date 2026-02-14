Alcopa : résultats de la vente du 8 janvier : c’est la reprise en douceur

2025 s’était terminée sur une note plutôt négative pour Alcopa avec une vente de fin décembre qui avait enregistré de nombreux invendus. Après, il faut relativiser ; à quelques jours des fêtes de fin d’année, les priorités sont bien souvent ailleurs.

La vente du 8 janvier (pour retrouver sa présentation, cliquez ici) a enregistré des résultats plus encourageants.

Le bilan de la vente

Sur les 93 lots proposés, 29 se retrouveront dans la liste des invendus. C’est mieux que la précédente vente organisée par Alcopa fin décembre (à redécouvrir en cliquant ici).

Au niveau des marques, BMW s’en tire encore très bien avec 2 machines invendues sur 13 disponibles. Yamaha est également dans le top avec une seule moto recalée sur 8 proposées. Les deux marques américaines, à savoir Harley-Davidson et Indian, cumulaient 9 modèles ; 6 ne changent pas de main.

Électriques, trois ou quatre roues

Ce scooter électrique Red E + neuf était estimé à 800 euros. Il ne trouvera pas preneur, tout comme l’autre exemplaire présenté juste après et qui attendait un minimum de 1 000 euros.

Estimation à 500 euros, adjudication à 1 200 euros, comme dans quasiment toutes les ventes, les Piaggio MP3, tous modèles confondus, trouvent preneur. Et ça se confirme dans cette vente puisque les trois autres modèles proposés seront attribués.

Là, c’est un peu plus particulier puisque nous sommes en présence d’un Yamaha Niken. De 2018, son estimation avait été fixée à 3 000 euros. Il fera un petit peu mieux avec une adjudication contre la somme de 3 300 euros.

Les quads et autres SSV sont assez prisés dans les ventes aux enchères, même avec des problèmes mécaniques. C’est le cas pour ce Kymco MXU 550 de 2021 avec un souci de boîte de vitesses. Son estimation était à 2 800 euros, il sera adjugé à 3 000 euros.

On tourne la page pour découvrir les résultats dans la catégorie « moto ».