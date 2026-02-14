2. Les résultats des motos de la vente du 8 janvier à Ste Geneviève-des-Bois
Des motos pas chères
On l’avait déjà vue dans une précédente vente. Avec une estimation au ras des pâquerettes (1 euro), cette Yamaha 850 TDM de 1996, avec quelques travaux à prévoir, trouve logiquement preneur avec une adjudication à 500 euros, même s’il faudra compter autant en frais de vente
Quelques soucis aussi pour cette KTM Adventure 990 cm3 (entretien à prévoir, voyant ABS allumé, bulle cassée) mais ça n’a pas effrayé les enchérisseurs. À l’annonce de l’estimation (2 600 euros) se succèdent les enchères pour finalement arriver à une adjudication à 2 950 euros.
Intemporelle, cette Triumph Legend TT 900 cm3 ne demandait qu’une batterie pour reprendre du service. Son estimation a 1 100 euros était plus que raisonnable. Même avec quelques billets en plus (adjugée à 1 400 euros), cela reste une bonne affaire.
Enfin, cette Aprilia 660 RS avec 28 000 kilomètres à son compteur attendait au moins 5 000 euros. Avec un voyant moteur annoncé « à contrôler », cet exemplaire de 2022, disponible sur le site de Paris Sud, sera finalement adjugé à 5 100 euros.
L’actualité des ventes aux enchères continue sur Caradisiac Moto avec, prochainement, une grosse vente dans le cadre du Salon de Lyon. Et si ce type de ventes vous intéresse, Alcopa sera présent à ce salon pour répondre à toutes vos questions ou tout simplement pour échanger avec vous.
