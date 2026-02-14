Enchères : des anciennes à La Courneuve (93) le 19 février

Aujourd’hui, nous prenons la direction de La Courneuve en Seine-Saint-Denis pour découvrir une nouvelle vente aux enchères. Cette dernière se tiendra le 19 février à partir de 11 heures. Elle proposera 25 lots dont une vingtaine de motos. Et comme la majorité des ventes que nous vous proposons, elle sera diffusée en direct sur interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais seront de 30 % du montant de l’adjudication. Comme indiqué dans le descriptif de la vente, des frais internet pourront être facturés par la maison de ventes. Tout cela sera précisé avant la vente par le commissaire-priseur.

La vente se déroulera à l’ASR Garage 65 avenue Jean Mermoz 93120 La Courneuve.

Les machines d’avant-guerre

Plusieurs machines d’avant la seconde guerre mondiale seront dispersées lors de cette vente. La plus ancienne doit être cette Peugeot CM1 110 cm3, modèle qui fait son apparition au catalogue du constructeur en 1922. Le moteur n’est pas bloqué. Annoncée « dans son jus », son estimation a été fixée entre 1 500 et 2 000 euros.

Un peu plus récente (fin des années vingt), cette Motobécane 100 cm3 type B1 a été anciennement restaurée. Une bonne révision du moteur et ce sera reparti pour un tour (estimation entre 250 et 450 euros).

On avance dans le temps pour se retrouver au milieu des années trente. La restauration de cette BMA Alcyon Grand Luxe, certainement équipée d’un moteur 98 cm3, ne devrait pas être trop complexe. L’estimation entre 100 et 200 euros laisse un peu de marge côté budget.

On reste dans la catégorie des BMA (Bicyclette à Moteur Auxiliaire) avec cette Kœhler Escoffier 100 cm3 estimée entre 200 et 300 euros. Un peu de travail sera nécessaire mais elle est complète et elle mérite de retrouver une seconde jeunesse.

De l’après-guerre à la fin des années quatre-vingts, c’est sur la page suivante.