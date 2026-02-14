Les machines d’après-guerre

Très proche de la Kœhler-Escoffier de la page précédente (vous pouvez jouer aux sept erreurs…), cette Alcyon sera elle aussi à redémarrer. Sans carte grise (comme la plupart des machines de cette vente), il faudra prévoir les démarches pour obtenir un titre de circulation (estimation entre 500 et 800 euros).

Les conditions sont identiques pour cette La Française Diamant 125 cm3 type 23. Le moteur n’est pas bloqué. Une peinture complète sera nécessaire pour retrouver un ensemble homogène, ce qui fera monter la facture finale (estimation entre 1 000 et 1 500 euros).

Beaucoup de travail en perspective pour cette Motobécane 125 cm3 LT, machine qui, au début des années soixante-dix, voulait concurrencer les motos japonaises. Si la performance était au rendez-vous, la fiabilité et l’esthétique étaient un cran en dessous (estimation entre 400 et 600 euros).

Elles sont robustes et sympas ces Honda CM Custom 125 cm3. Mais celle-ci a particulièrement souffert. Tous les chromes sont piqués, elle n’a pas de carte grise et les clés sont également absentes. Même pour les pièces détachées, il faudra rester dans l’estimation (entre 200 et 300 euros).