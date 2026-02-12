La sportive électrique signée CFMoto se précise avec de nouveaux brevets !

Les choses se précisent pour la sportive électrique de CFMoto.

Dans les tuyaux depuis maintenant deux ans, le projet avance du côté du constructeur chinois, comme le confirment les brevets apparus récemment.

CFMoto a déposé de nouveaux schémas qui présentent cette fois l’assemblage batterie-moteur-châssis de sa future moto sportive.

Pour gagner du poids (l’un des tendons d’Achille de l’électrique), CFMoto transforme la batterie en élément structurel du châssis. La colonne de direction à l’avant et le moteur à l’arrière sont directement boulonnés sur la coque de la batterie. Et un petit cadre treillis en aluminium vient ceinturer l’ensemble. C’est la même philosophie que la Honda WN7, mais avec une approche encore plus minimaliste.

L’autre surprise vient du positionnement du moteur. Contrairement à la majorité des motos où le moteur est central, CFMoto le place derrière le pivot du bras oscillant. libérant de l’espace pour les batteries entre les jambes du pilote et permettant d’abaisser le centre de gravité.

En conséquence, le bras oscillant doit adopter une forme de « banane » très prononcée pour contourner le bloc-moteur, et l’amortisseur arrière est monté sans biellettes (fixation directe).

Une électrique qui emprunte de nombreux éléments à son homologue thermique

Les brevets montrent également que CFMoto réutilise pour son modèle électrique la partie-cycle de la 450SR thermique. On retrouve donc la fourche inversée, les jantes de 17 pouces et surtout le système de freinage Brembo.

Contrairement à certains constructeurs, CFMoto ne cherchera vraisemblablement pas à faire de cette moto une vitrine technologique inaccessible. En utilisant des composants déjà rentabilisés sur sa gamme thermique, la marque chinoise pourrait en effet proposer cette sportive électrique à un prix particulièrement accessible.