Honda présente sa première électrique : la WN7

C'est l'une des nouveautés les plus attendues de cette rentrée 2025 !

Honda a dévoilé aujourd'hui sa première moto électrique. Un deux-roues baptisé WN7 : W symbolisant le vent et le silence dans lequel il évolue, N qualifiant la catégorie du véhicule et l'absence de carénages, Naked, et le 7 s'apparentant à la catégorie de puissance.

Esthétiquement, la WN7 reprend les lignes du concept EV Fun dévoilé l'année dernière lors du salon EICMA de Milan, avec un design futuriste.

Une grande première électrique pour Honda

Proposée avec plusieurs solutions optionnelles afin de gérer le processus de charge de la batterie lithium-ion non amovible, la Honda WN7 est compatible avec les systèmes de charge automobile de type CCS2, ce qui signifie qu'il sera possible de réaliser une charge de 20 à 80 % en tout juste 30 minutes sur une borne de recharge rapide. La charge complète est quant à elle estimée à moins de trois heures sur une prise « standard » de 6 kW. Son autonomie est annoncée par le constructeur supérieure à 130 km.

Avec un poids de seulement 217 kg et une motorisation de 18 kW à refroidissement liquide (11 kW pour la version A1), la WN7 offre un couple de 100 Nm.

La moto sera également dotée d'une instrumentation avec écran TFT couleur de cinq pouces avec connectivité RoadSync et d'un éclairage à LED.

Les caractéristiques techniques complètes ainsi que les détails de cette grande première dans l'histoire de Honda seront communiqués à l'occasion du prochain salon EICMA, qui ouvrira ses portes le 4 novembre prochain à Milan.