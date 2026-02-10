Le géant indien Hero MotoCorp peaufine sa nouvelle moto électrique et se lance à l'offensive

Premier marché mondial en termes de volume de ventes, l’Inde attire de plus en plus de constructeurs avec des modèles de petites et moyennes cylindrées qui se vendent comme des petits pains.

Si le géant local, Hero MotoCorp lorgne à présent sur l’Europe, il n’en oublie pas pour autant son marché domestique, et envisage désormais de plus en plus un futur électrique.

Après un premier prototype de moto électrique dévoilé lors de l’ultime édition du salon EICMA de Milan, les brevets de la version de série, baptisée Ubex, ont fuité dans la presse spécialisée indienne.

Hero veut prendre une longueur d’avance sur les constructeurs historiques

La moto électrique, développée par Hero via sa filiale Vida dédiée à la mobilité zéro émission, et qui se veut une alternative crédible aux motos thermiques de 150-200 cm³, le segment le plus vendu en Inde, conserve son look de streetfighter avec l’optique agressive arborant sa signature LED en « V ». En revanche, elle abandonne sa fourche inversée pour une fourche conventionnelle plus économique. Des jantes de 17 pouces, des freins à disques pétale et un moteur en position centrale sont aussi de la partie sur l’Ubex.

Côté autonomie, Hero annonce une autonomie tournant autour des 200 kilomètres (probablement en usage urbain/mixte).

Mais l’Ubex n’est que la partie émergée de l’iceberg. Le brevet du Project VxZ (né de la collaboration avec l’américain Zero Motorcycles) a également fuité. Si l’Ubex est envisagée comme la moto du peuple, la VxZ sera la vitrine technologique de Hero. Un roadster plus musclé, avec un entraînement par courroie (plus silencieux et sans entretien) et une batterie à haute densité, capable d’afficher plus de 250 km d’autonomie.

Hero MotoCorp prépare son offensive sur le marché de la mobilité électrique. L’Ubex pour le volume et la mobilité urbaine, et la VxZ pour la performance.