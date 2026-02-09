Sortez les chéquiers et approvisionnez les comptes en banque, la MV Agusta Rush est de retour en 2026 !

Présentée pour la première fois en 2019, la MV Agusta Rush atteint un nouveau sommet avec l’édition Titanio et sa finition exclusive Nero Intenso associée à des accents Argento Magnum et Blu Titanio. Le nom « Titanio » s’inspire directement de l’utilisation étendue de composants en titane brossé,

Pour MV Agusta, il ne s’agit pas seulement de gagner quelques grammes, le titane est partout, et pas seulement là où on l’attend.

Le quatre-cylindres de 1 000 cm³ (Euro 5 +), conserve ses 16 soupapes radiales en titane et ses bielles forgées dans le même matériau. Sur la partie-cycle, le titane est aussi omniprésent : échappement Arrow spécifique, support de silencieux, capot de réservoir, supports de tableau de bord et de phare, tout est en titane brossé. Jusqu’à la visserie complète qui passe aussi au titane.

Une MV Agusta Rush 2026 plus sombre qui fait la part belle au titane

Esthétiquement, la Rush Titanio abandonne les couleurs criardes pour un mariage de noir et bleu.

Des motifs graphiques inspirés de la structure atomique du titane sont même gravés au laser sur la selle en Alcantara et les protections de réservoir.

Côté performances, on reste sur les sommets de la catégorie hyper-naked avec 208 chevaux à 13 000 tr/min (et jusqu’à 212 chevaux avec le kit racing incluant l’unité de contrôle dédiée), offrant une vitesse de pointe supérieure à 300 km/h.

Fabriquée à la main au sein de l’usine MV Agusta de Varèse, cette Rush Titanio ne sera produite qu’à 300 unités numérotées. Si le prix officiel n’a pas été communiqué lors de la présentation à St-Moritz, en Suisse, le tarif devrait tourner autour des 60 000 €.

C’est le prix de l’exception.