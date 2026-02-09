Scooter pas cher, le Kymco People S 125 peut-il tout faire ?

Vous avez un deux roues ? Donnez votre avis sur votre véhicule Donnez votre avis sur votre véhicule

Si l’on pense souvent Chine, Corée ou Japon lorsque l’on évoque la production de deux roues motorisés, il ne faut pas oublier une autre puissance et grande marque du monde du scooter : Kymco. Le constructeur taïwanais propose pour 2026 la nouvelle version de son urbain 125 à grandes roues, alternative économique au Honda SH et dénommé People.

Made in Taïwan : de la qualité à prix cassé

Bien évidemment, on ne se place pas sur les mêmes standards que pour le scooter japonais susnommé. L’univers Kymco a toujours été plus simple, plus efficace, très plastique dans la perception de ses véhicules, mais aussi robuste et fiable. Le People ne fait pas exception à la règle, lui qui habille son « moderne » monocylindre de 125 cm³ à refroidissement par air d’un carénage intégral. Un design flatteur au regard de la puissance modeste : 10,6 ch pour un poids de 130 kg seulement. Une légèreté s’expliquant logiquement par une conception aussi basique qu’efficace, permettant de revendiquer un prix plancher, plat, le plancher en question. Comptez 3 499 € seulement pour ce scooter rendu ici plus GT par l’adoption d’un pare-brise intégral incolore chiffrant seulement 140 € et d’un top-case de 34 litres monté sur un support à 60 € à fixer sur la platine arrière prolongeant les poignées passager.

Pratique pour un grande roue

Ce qui distingue l’expertise Kymco en matière de scooter, et donc d’aspects pratiques, c’est justement la profusion de bonnes idées, bien exploitées. Les designers ont bien travaillé et la modernité de la ligne ne se retrouve pas simplement dans les optiques à LED, mais aussi dans l’équipement.

On retrouve ainsi un vide-poches côté gauche, suffisant pour une carte de crédit, un chiffon et quelques menus effets. Inséré dans le tablier avant, il profite de l’absence de radiateur dévolu au refroidissement du moteur. Comme quoi le refroidissement par air peut avoir des avantages. Ce petit compartiment ne ferme certes pas à clef, propose un loquet d’ouverture basique, mais dépanne sur un scooter où la place se fait normalement chère et rare.

On apprécie donc de retrouver sous la selle (sans vérin) un coffre sécable par trappe amovible, de bonne taille grâce à la roue arrière de 14 pouces et prompt à accueillir un casque Jet, pas trop large cela dit. Une place limitée et limitante, certes, surtout si l’on roule avec un casque intégral, mais bienvenue ! Afin d’augmenter la capacité d’emport, notre version d’essai disposait d’une malle arrière simple, à même de transporter et de contenir ledit casque. Problème résolu, l’esthétique dût-elle en pâtir.

Sobre, mais pas austère

Autre point sympa : le petit crochet accroche sac amovible situé devant soi. L’espace est exigu, mais pratique si l’on dispose d’un sac peu épais. Avouons que la place est limitée, tout comme elle l’est pour les pieds.

Une pointure 44 semble la limite acceptable dans l’échancrure prévue pour accueillir les pieds. Mais revenons-en aux aspects utiles. Si l’instrument LCD en deux parties laisse peu de doutes quant à son éventuelle connectivité, on retrouve avec plaisir une prise USB A à gauche du crochet.

Pour le reste, on vise une fois encore l’économie, avec des leviers de frein non réglables et des commandes au guidon des plus sommaires.

Enfin, le bloc compteur déjà évoqué est clair et précis, mais une fois encore des plus sobre. Vitesse, compte-tours et informations de distance parcourue surplombent l’heure et la montre. Les boutons servant à alterner les informations affichées et à remettre le trip à zéro sont fermes et n’engagent pas à être manipulés en roulant.

Compact et urbain

Assoyons-nous, voulez-vous ? La selle revendique un certain niveau de confort. De forme peut-être, d’assise, cela demeure ferme, tout en étant il est vrai agréable, notamment du fait des 800 mm de hauteur annoncés. Dans les faits, on en donnerait volontiers 30 mm de moins, soit de quoi poser facilement pieds au sol si l’on mesure plus de 1,70 m. Relativement étroit, le marchepied ne gêne aucunement le passage et n’écarte pas non plus les jambes. Enfin, Le People S est un poids plume, ce que confirme la moindre évolution avec ou sans moteur.

Un coup d’œil circonspect sur les deux amortisseurs arrière et l’on passe aux pneumatiques Kenda pour y lire les dimensions : 10/080 x 16 à l’avant et 120/80 x 14 à l’arrière, soit un compromis intéressant pour la stabilité comme pour la maniabilité. De quoi modérer les velléités de vélocité et d’angle ? Voyons cela. Insérons la clef dans le contacteur « antivol » (du moins refermable par un petit volet) et voyons ce qu’il se passe.