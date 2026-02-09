Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Kymco People

Essai

Scooter pas cher, le Kymco People S 125 peut-il tout faire ?

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

0  

3. L’avis de la réaction sur le Kymco People S 125

 

Scooter pas cher, le Kymco People S 125 peut-il tout faire ?

Sympathique quand bien même un peu rustre niveau suspensions lors des premières centaines des kilomètres, le People S s’adoucit au fil des kilomètres et de l’habitude. On apprécie ses aspects pratiques, même limités, son gabarit et son poids tout autant que son look moderne, tout en se rappelant vite qu’il ne titre que 10,6 ch. Notamment lorsque pris d’optimisme, on s’engage sur l’autoroute à 110, sa limite haute en vitesse de pointe (en descente ou sur le plat avec élan…).

Limité, il l’est aussi en capacité à prendre de l’angle, le réservant principalement à un parcours urbain et péri urbain, ou à une conduite peu engagée, conforme à sa conception comme à sa vocation : Kymco ne ment pas et le vend pour être un scooter urbain. Ce qu’il apprécie et ce que l’on apprécie à bord, ce sont donc les trajets faisant ressortir une position de conduite très agréable, quand bien même assez figée, une excellente maniabilité et un poids plume pour un 125 de ce gabarit. Ajoutons une selle tout à fait correcte, et l’on peut légitimement envisager un achat « pratique » et surtout économique.

Honnête, le People S ne demande que 3 499 € pour être conduit avec un permis B et la formation de 7 heures. Surtout, il est économe en matière de carburant et l’on ne boude pas son plaisir lorsqu’une fois habitué à sa grande réactivité de direction, on profite de son petit moteur réactif et dimensionné pour le quotidien des citadins et banlieusards.

Caradisiac a aimé

  • Mignon de ligne

  • Le moteur réactif en agglomération

  • Des aspects pratiques en nombre

  • Le tarif rikiki

  • La garantie de 5 ans

Caradisiac n’a pas aimé

  • Les suspensions fermes

  • La prise d’angle limitée

  • La vitesse de pointe aléatoire

Kymco People S 125
Look
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
Design
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de finition/montage
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Aspects pratiques
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Instrumentation
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Espace de rangement
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Équipement de série
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Ergonomie/confort
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Duo
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Confort
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prise en main
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 3.166666666666667
  • 3.166666666666667
  • 3.166666666666667
  • 3.166666666666667
  • 3.166666666666667
Sonorité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Puissance/performance
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Couple
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Reprise/souplesse/vibration
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Boîte de vitesses
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Gestion cartographie
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Châssis
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
Répartition des masses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Tenue de route
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Remontée d’informations
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Réglages suspensions
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Feeling au levier/pied
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité d’ABS
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Efficacité de freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Budget
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prix d’achat
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

La fiche technique du Kymco People S 125 cc

Motorisation
Moteur Monocylindre 125 cm3,EURO5+, 4T, refroidissement par air, injection
Puissance maxi 10.6cv à 8000 tr/min
Consommation 2.7L/100km
Rejet de CO2 62g/km
Transmission Automatique à variation continue
Réservoir essence 6,2L

 

Châssis
Dimensions (L x l x h) 2085 x 700 x 1170 mm
Poids 130kg
Empattement 1390 mm
Hauteur de selle 800 mm
Suspension avant Fourche télescopique
Suspension arrière Deux Amortisseurs hydraulique réglables
Pneu avant 100/80-16
Pneu arrière 120/80-14
Freinage avant Disque ABS
Freinage arrière Disque ABS
Page précédente

Photos (49)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Kymco

Voir toute l'actu Kymco

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto