3. L’avis de la réaction sur le Kymco People S 125
Sympathique quand bien même un peu rustre niveau suspensions lors des premières centaines des kilomètres, le People S s’adoucit au fil des kilomètres et de l’habitude. On apprécie ses aspects pratiques, même limités, son gabarit et son poids tout autant que son look moderne, tout en se rappelant vite qu’il ne titre que 10,6 ch. Notamment lorsque pris d’optimisme, on s’engage sur l’autoroute à 110, sa limite haute en vitesse de pointe (en descente ou sur le plat avec élan…).
Limité, il l’est aussi en capacité à prendre de l’angle, le réservant principalement à un parcours urbain et péri urbain, ou à une conduite peu engagée, conforme à sa conception comme à sa vocation : Kymco ne ment pas et le vend pour être un scooter urbain. Ce qu’il apprécie et ce que l’on apprécie à bord, ce sont donc les trajets faisant ressortir une position de conduite très agréable, quand bien même assez figée, une excellente maniabilité et un poids plume pour un 125 de ce gabarit. Ajoutons une selle tout à fait correcte, et l’on peut légitimement envisager un achat « pratique » et surtout économique.
Honnête, le People S ne demande que 3 499 € pour être conduit avec un permis B et la formation de 7 heures. Surtout, il est économe en matière de carburant et l’on ne boude pas son plaisir lorsqu’une fois habitué à sa grande réactivité de direction, on profite de son petit moteur réactif et dimensionné pour le quotidien des citadins et banlieusards.
Caradisiac a aimé
-
Mignon de ligne
-
Le moteur réactif en agglomération
-
Des aspects pratiques en nombre
-
Le tarif rikiki
-
La garantie de 5 ans
Caradisiac n’a pas aimé
-
Les suspensions fermes
-
La prise d’angle limitée
-
La vitesse de pointe aléatoire
|Kymco People S 125
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique du Kymco People S 125 cc
|Motorisation
|Moteur
|Monocylindre 125 cm3,EURO5+, 4T, refroidissement par air, injection
|Puissance maxi
|10.6cv à 8000 tr/min
|Consommation
|2.7L/100km
|Rejet de CO2
|62g/km
|Transmission
|Automatique à variation continue
|Réservoir essence
|6,2L
|Châssis
|Dimensions (L x l x h)
|2085 x 700 x 1170 mm
|Poids
|130kg
|Empattement
|1390 mm
|Hauteur de selle
|800 mm
|Suspension avant
|Fourche télescopique
|Suspension arrière
|Deux Amortisseurs hydraulique réglables
|Pneu avant
|100/80-16
|Pneu arrière
|120/80-14
|Freinage avant
|Disque ABS
|Freinage arrière
|Disque ABS
