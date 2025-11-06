Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Kymco People

Kymco présente une nouvelle technologie hybride à Milan

Moto / Nouveauté

Présent sur le salon EICMA de Milan, Kymco a dévoilé en grande pompe sa dernière innovation en matière de motorisation. Baptisée « Tri-Power Technology » elle offre une assistance électrique lors des démarrages pour une accélération plus franche. Le scooter People R Hybrid 125 sera le premier modèle à en profiter.

Kymco présente une nouvelle technologie hybride à Milan

Outre son nouveau scooter trois-roues CVO 575, Kymco a dévoilé sur le salon de Milan, qui se tient actuellement dans la capitale lombarde, une technologie hybride inédite : la « Tri-Power ».

Présenté en exclusivité mondiale ce système hybride propose une expérience de pilotage inédite.

Il marque l’adoption d’un alterno-démarreur intégré (ISG) ainsi qu’un dispositif de contrôle intelligent. Dès qu’une accélération est détectée, le système TPT Boost s’active de manière automatique afin de fournir une assistance électrique, ce qui favorise des démarrages plus rapides, tout en diminuant la consommation de carburant. Concrètement cela offre un surplus de puissance de 0,3 ch, une réduction de la consommation de carburant de 2 %, une réactivité à l’accélérateur ainsi qu’une accélération plus marquée lors du démarrage.

Kymco présente une nouvelle technologie hybride à Milan

Un système de surveillance Quad Monitoring System, qui contrôle plus de 150 paramètres en temps réel dans le but de prévenir de manière efficace les anomalies de tension, les pannes de circuit et les dommages à la batterie, complète l’hybridation, tout comme le système Trinity Balance. Il permet quant à lui de répartir avec précision la puissance entre la batterie, l’ISG et le moteur, afin d’assurer un fonctionnement stable et coordonné.

Kymco présente une nouvelle technologie hybride à Milan

Également présent à Milan, le scooter People R Hybrid 125 sera le premier modèle à recevoir la technologie « Tri-Power » Kymco.

Kymco présente une nouvelle technologie hybride à Milan

Un modèle 125 cm3 qui profite de cette innovation et d’un nouveau moteur offrant une puissance totale de 9,3 kW, un couple qui croît de 13,6 % avec une amélioration de l’accélération de 5 % sur le 0 à 100 mètres (en seulement 8,28 secondes). Parallèlement, le refroidissement liquide est amélioré de 2,2 % tandis que la consommation de carburant diminue de 13,2 %.

Kymco présente une nouvelle technologie hybride à Milan
