Kymco met à jour son scooter à 3 roues, le CV3 575

Dans la famille des scooters à trois-roues Kymco, le 575 vient prendre la relève du 550.

Dévoilée récemment, cette nouvelle version du scooter à trois-roues le plus puissant du marché profite de quelques mises à jour au niveau technologique et, surtout, d’une augmentation de sa cylindrée, qui passe à 574 cm3.

Une prise de centimètres cubes pour le moteur bicylindre qui ne s’accompagne pas d’une augmentation de puissance, celle-ci restant fixée à 51,1 chevaux à 7 000 tr/min, pour un couple maximal de 54,4 Nm à 5 750 tr/min. Il dispose de deux modes de conduite (Power et Rain).

Classé dans la catégorie L5e, ce scooter à trois-roues est ainsi disponible avec un simple permis B et une formation de sept heures.

Reposant sur un châssis en aluminium et un sous-châssis monocoque à double-poutre, il peut toujours compter sur le système Kymco Advanced Leaning Suspension (KALS) à l’avant, qui permet une inclinaison allant jusqu’à 40°. L’une des fonctionnalités les plus appréciées des futurs utilisateurs sera sans aucun doute le verrouillage électronique de l’angle d’inclinaison, un système qui permet de stabiliser le véhicule lors des arrêts et des démarrages.

Le freinage est assuré par des disques de 250 mm à l’avant, et 260 mm à l’arrière, complété par un système d’ABS et un frein de stationnement.

Le contrôle de traction (déconnectable), un nouvel écran TFT de sept pouces, le régulateur de vitesse, le système de démarrage sans clé, le pare-brise réglable sur deux positions, un coffre éclairé et à ouverture électrique sous le siège ou encore des poignées chauffantes font également partie de l’équipement d’origine.

Son arrivée en concession est prévue pour la fin du premier trimestre 2026.