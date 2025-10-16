Il reste des scooters Kymco CV3 Euro5 à vendre et ils sont en promo !

Ce sont les derniers jours pour profiter d’un maxi-scooter Kymco CV3 à prix promotionnel.

Jusqu’au 31 décembre prochain, le scooter à trois roues du constructeur taïwanais profite d’un avantage client de 1 500 euros : 1 000 euros de remise auxquels s’ajoute un pack d’accessoires offert d’une valeur de 504,40 euros. Un pack qui se compose d’un top-case GIVI Blade Tech de 47 litres avec son support, d’une platine, d’un dosseret passager et d’un support téléphone.

Déjà commercialisé à plus de 5 500 exemplaires en France depuis son lancement à l’été 2022, le CV3 est resté le seul maxi-scooter trois-roues bicylindre sur le marché, animé par un moteur de 550 cm3 développant 51 chevaux à 7 500 tr/min et un couple maxi de 55 Nm à 5 750 tr/min.

Le Kymco CV3 Euro5 est en promo

Doté d’un réservoir de 15,5 litres pour un poids de 282 kg, le Kymco CV3 dispose également d’une instrumentation connectée (GPS, météo, SMS, etc.) via un écran TFT de six pouces, d’un système de démarrage sans clé, d’une boucle arrière en aluminium et d’un régulateur de vitesse.

Une fois la remise de 1 500 euros déduite, le CV3 est donc proposé au tarif de 11 999 euros (au lieu de 12 999 euros) à valoir sur les derniers modèles Euro5 en stock (coloris vert olive et bleu), déjà immatriculés fin 2024 avec zéro kilomètre. À noter, et c’est important, que la garantie de cinq ans proposée par Kymco débute à partir de la date d’achat en concession.