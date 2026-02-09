Doté d’un grand pare-brise couvrant également succinctement les mains au moyen de déflecteurs, il est obligatoire de regarder au travers celui-ci ou de le laisser entrer majoritairement dans le champ de vision si l’on mesure 1,80 m et que l’on se redresse au maximum. En contrepartie, on est bien abrité derrière lui, tandis que la vitesse de pointe n’en est que plus limitée. Tout du moins les accélérations. Mettons les choses au clair : avec seulement 10,6 ch et un compteur un tantinet optimiste, on ne dépasse qu’exceptionnellement le 110 km/h compteur. La plupart du temps, 100 km/h est une limite, tandis que la moindre montée plafonne le régime moteur comme la vitesse affichée entre 80 et 90 km/h… Sauf à apprécier de devoir serrer les fesses et les dents, les autoroutes urbaines ne seront donc à fréquenter qu’aux heures creuses ou lorsque le trafic est dense, permettant de profiter de la compacité du scooter pour se faufiler et mettant de côté une vitesse de pointe soumise au moindre relief, au vent, au phénomène d’aspiration et nous en passons (à défaut de dépasser).

Petit moteur

Comme toujours lorsqu’il est question d’un scooter Kymco ayant peu roulé (environ 200 km à l’odomètre au départ de cet essai), les suspensions sont fermes et se libèrent au fil des kilomètres. À moins que l’on ne s’habitue à leur comportement un peu sec apportant une bonne rigueur. La direction demeure quoi qu’il advienne vive et le guidon relativement étroit. Haut placé, il facilite la moindre manœuvre, tandis que la gestion des gaz et de la transmission est bonne. Les accélérations entre 0 et 30 km/h sont immédiates et suffisantes, évitant de critiquer l’absence de contrôle de traction, peu nécessaire sur un 125 cm³, tandis que la « fougue » arrive de 30 à 70 km/h, reflétant la vocation urbaine du People S. Ce que l’on apprécie en ville à son guidon, c’est son poids plume, sa simplicité de placement et de maniement, tandis que la légèreté de son train avant n’a de cesse de surprendre, tutoyant même parfois la fébrilité. Une fois prise l’habitude, on le verrouille volontiers niveau direction tout en jouant du bassin, apportant effectivement une bonne stabilité. De quoi envisager de prendre de l’angle ?

Usage limité

Si Kymco revendique la dénomination Sportif pour le S de son nom, disons que la notion se limite à la ligne enlevée. Pour le reste, la rigueur dépend de la manière dont la fourche et le pneu avant encaissent les reliefs de la route, et de l’attention que l’on porte à la conduite. Il convient en effet de se méfier lorsque l’on aborde un virage serré à bonne vitesse, ou même un rond-point : ça frotte vite au niveau de la béquille centrale, modérant les ardeurs trouvées. Assurément, le People préfère une mobilité plus apaisée, tandis qu’il demeure ferme de suspensions et ménage effectivement une ambiance « sportive » plus que « luxueuse » à bord. Lorsque l’on dit qu’il tourne fort, on sait que l’on parle de l’angle de rotation de la colonne et non pas du moteur ou du comportement dynamique ! Cela dit, en duo, il s’avère agréable et perd peu niveau performance. Par contre, on parvient moins rapidement à la vitesse critique. De quoi prendre les départementales à 80, mais aussi de quoi faire la course avec les camions, nettement plus enclins à servir d’aspiration que d’adversaire…

Par contre, la protection est bonne pour le haut du corps, et les jambes ne trouvent pas à se plaindre. Plus exposées à l’air sur route, certes, elles sont bien abritées et ne peinent pas de la position très assise imposée, même sur un trajet de plus d’une heure. Comme quoi il y a un peu de confort, ce que confirme le fessier. Question freinage, on n’attend pas de miracle du simple disque avant, mais son diamètre assez important comme la consistance et la constance du levier droit offrent de bonnes sensations, tandis que le frein arrière réclame de solliciter un peu plus le levier gauche. L’ensemble est efficace et surtout secondé par un ABS efficace sur le sec et laissant pas mal de marge avant de se déclencher. Bien maîtrisée, la seule assistance de ce scooter officie en douceur et sans heurt.

Rouler pas cher pour pas cher

Là où l’on apprécie particulièrement le People, c’est au moment de passer à la caisse. Que l’on parle du comptoir du concessionnaire ou de celui de la pompe à essence. Même si le réservoir n’affiche que 6,2 litres de contenance, il permet de réaliser près de 300 km avant de réclamer à être rempli, ce qui indique une consommation proche de celle annoncée par le constructeur : 2,7 l/100 km. Même en ayant beaucoup pris d’axes rapides et en ayant un pare-brise et un top-case censés faire consommer davantage, l’appétit du Kymco n’a pas dépassé les 2,4 l/100, soit de quoi tenir ses promesses et même descendre sous les 2l/100 km si l’on roule tranquille. Et pour ce qui est de la tranquillité, justement, le constructeur fait bénéficier d’une garantie de 5 ans et d’une assistance de 2 ans sans surcoût pour ce petit scooter des plus attachants.