Sportive, custom et roadster, les nouveautés 2026 QJ Motor arrivent en France et on connaît leurs tarifs

Si QJ Motor est déjà le leader des motos de moyennes et grosses cylindrées en Chine, son implantation en Europe se fait avec de grandes ambitions, notamment sur le marché français, avec des modèles couvrant de plus en plus de segments différents.

Parmi les nouveautés attendues cette année, QJ Motor, distribué en France par la SIMA, va miser sur une sportive de moyenne cylindrée, la SRK 421 RR, et une architecture rare sur le marché pour cette catégorie, un quatre-cylindres en ligne. Un bloc qui offre 77,5 chevaux à 14 000 tr/min (bridable à 47 chevaux pour les jeunes permis A2) et un couple maxi de 39 Nm à 13 000 tr/min.

Le moteur est intégré dans un cadre treillis en acier avec platines en aluminium, et la partie-cycle est confiée à une fourche inversée et un amortisseur arrière réglables, des étriers de freins radiaux Brembo complétés de double disque de 300 mm de diamètres avec ABS.

La moto, affichée à 5 999 euros, est aussi dotée d’un écran TFT connecté de cinq pouces et de feux LED.

Pour le segment cruiser, QJ Motor propose la SRV 600 V2 (6 599 euros) et joue la carte de l’authenticité avec un moteur bicylindre en V de 550,4 cm³ développant 50,3 chevaux à 6 500 tr/min et 53 Nm de couple, bridable à 35 kW pour le permis A2. La transmission finale est assurée par courroie, et le custom chinois peut aussi compter sur une fourche inversée, un double amortisseur, un simple disque de 320 mm de diamètre à l’avant, un contrôle de traction, des feux LED et un écran LCD de 3,5 pouces.

Version décarénée de la sportive SRK 921 RR essayée par Caradisiac en fin d’année dernière, la SRK 921 va s’attaquer au marché des gros roadsters sportifs. En plus de son quatre-cylindres en ligne de 921 cm3 offrant 127,9 chevaux à 10 000 tr/min et un couple maxi de 93 Nm à 8 000 tr/min, le roadster chinois ne lésine pas sur les équipements : fourche inversée, amortisseur arrière et amortisseur de direction réglables Marzocchi, maître-cylindre et étriers radiaux Brembo Stylema avec double disque avant de 320 mm de diamètre, géométrie réglable par biellette à l’arrière, contrôle de traction, régulateur de vitesse, launch control, quickshifter montée et descente, accélérateur électronique « Ride by Wire », éclairage full LED, écran TFT couleur de cinq pouces connecté.

Outre un catalogue couvrant de nombreux segments, dont l’ajout récent d’une gamme de trois quads, l’atout maître de QJ Motor en France est son partenariat avec la SIMA (basée à Beaune), un spécialiste de l’importation et distribution de marques motos sur le marché français avec un réseau déjà solidement implanté sur le territoire.