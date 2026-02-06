C’est la saison des soldes chez BMW avec une aide à la reprise de 2 000 euros et des remises immédiates jusqu'à 1 700 euros !

Après avoir renouvelé le mythique moteur Boxer avec la gamme 1300, BMW veut maintenant séduire au-delà de ses clients historiques. Entre aides à la reprise et baisses de prix directes sur les gammes moyennes cylindrées, c’est peut-être le moment de craquer pour une moto BMW.

Si les BMW R 1300 GS et Adventure assurent déjà un gros volume des ventes de la marque allemande, BMW veut encore pousser les nouvelles venues de 2025. En plus de la grosse GS et de sa déclinaison Adventure, le roadster R 1300 R, la sport-GT R 1300 RS et la routière RT, permettent de bénéficier de 2 000 € d’aide à la reprise sur un ancien deux-roues de plus de 125 cm³. De quoi pousser les plus hésitants à franchir le pas.

En parallèle de l’aide à la reprise sur la gamme des Boxer 1300, BMW propose également des remises immédiates sur sa gamme F. Et c’est même ici que BMW frappe le plus fort. Pour contrer l’offensive des marques japonaises et chinoises, les modèles F 800 et F 900 voient leurs tarifs fondre.

Des promos sur le catalogue BMW, c’est assez rare pour être souligné

Le roadster F 900 R passe à 7 900 € (soit une remise de 1 600 €). À ce prix, elle vient directement titiller des machines moins prestigieuses tout en offrant 105 chevaux et une garantie de trois ans. Le crossover polyvalent F 900 XR s’affiche pour sa part à 10 500 € (soit un avantage client de 1 700 €). Enfin, le trail BMW F 800 GS passe sous la barre symbolique des 10 000 €, à 9 500 € (- 1 500 €). Une offre particulièrement intéressante pour les permis A2 en quête d’une GS pour débuter.

Leader incontesté de sa catégorie, le scooter électrique CE 04 s’offre pour la nouvelle année 2026, un coloris Lightwhite uni, une nouvelle selle noire ou grise mais également un pare-brise transparent. Deux versions sont disponibles. La première propose une puissance nominale de 15 kW et la seconde revendique, quant à elle, une puissance nominale de 11 kW. Il profite également d’une offre de financement à partir de 199 €/mois sans apport.

Ces offres sont valables jusqu’au 31 mars 2026.