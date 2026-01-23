Jusqu’à 2 000 euros de remise sur les prix 2026 des scooters Kymco

Pour 2026, le catalogue du constructeur taïwanais Kymco est quasiment au complet, avant l’arrivée dans les prochaines semaines de la nouvelle génération du scooter à trois-roues, le CV3.

En attendant, la gamme débute avec les 50 cm3, dès 1 899 € pour l’Agility 50 E5 +. L’Agility 50 Naked Renouvo E5 + est à partir de 1 999 €, l’Agility 50 16 + E5 + à 2 099 €, le Super 8 50 E5 + à 2 399 € et le Skytown 50 E5 + à 2 599 €.

Du côté des scooters 125 cm3, la gamme Kymco se compose de l’Agility 125 CBS E5 + à 2 799 €, du Like 125i CBS E5 + et du Skytown 125 CBS E5 + à 2 999 €, du People 125 S Noodoe ABS E5 + à 3 499 € et du X-Town 125i CBS E5 + à 3 999 €.

Les maxi-scooters Kymco profitent de remises allant jusqu’à 2 000 euros pour le AK Premium 550

Les Kymco X Town 300i ABS et le X Town City 300i ABS sont pour leur part affichés à 4 499 €, tandis que le Downtown GT 350 E5 + est disponible à 5 999 € soit une baisse de 500 €. Le DTX 360 ABS TCS reste à 5 899 €, tout comme les Xciting VS 400 ABS TCS et Xciting VS 400 ABS TCS SE dont le tarif n’évolue pas, respectivement à 6 799 € et 6 999 €.

Du côté des AK Premium 550 E5 et CV3 550 E5, il y a des bonnes affaires à faire avec 2 000 € de remise sur le premier, affiché à 7 999 € et 1 000 € de remise sur le trois-roues, disponible à partir de 11 999 € avant l’arrivée prochaine de son remplaçant, le CV3 575, prévue au second trimestre de cette année.

Les remises appliquées sur les scooters Kymco sont valables dans la limite des stocks disponibles concernant des véhicules Euro 5 d’occasion à 0 kilomètre, déjà immatriculés.