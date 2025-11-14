MV Agusta surprend avec un nouveau moteur V5 !

Avec le moteur Honda V3 avec compresseur électrique intégré dans un premier prototype de moto et dévoilé en avant-première mondiale lors du dernier salon EICMA de Milan, c’est un bloc présenté sur le stand MV Agusta qui fait l’actualité.

Baptisé VR5, ce nouveau cinq-cylindres à trois arbres à cames en tête serait capable de développer une puissance de 240 chevaux et 130 Nm de couple dans sa configuration la plus efficiente. Il est appelé à équiper les futurs roadsters et sportives de la marque avec une cylindrée comprise entre 800 et 1 100 cm3.

Selon les informations glanées à Milan, le concept de cette motorisation évolutive et qui peut s’adapter à plusieurs cylindrées propose deux cylindres à l’arrière et trois à l’avant, disposés en parallèle, comme si on avait fusionné un bloc de trois-cylindres à l’avant avec un bicylindre à l’arrière.

Le moteur VR5 MV Agusta utilise un seul vilebrequin, et ainsi, trois sorties d’échappement pour la partie avant et deux pour la partie arrière. Il est doté de trois arbres à cames dans sa large culasse unique. L’arbre à cames central commande les soupapes d’admissions des cinq cylindres, et les deux autres les soupapes d’échappement.

Vers un retour de MV Agusta en Superbike avec un nouveau moteur ?

Avec une cylindrée oscillant entre 800 et 1 100 cm3, ce bloc-moteur pourra équiper aussi bien les gros roadsters que les sportives du catalogue de la marque italienne, sans toutefois remplacer les moteurs de trois et quatre cylindres actuels.

De quoi venir rivaliser avec les sportives les plus puissantes du marché que sont les Ducati Panigale V4, BMW S1000RR ou autre Kawasaki ZX-10RR.