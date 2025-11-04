Salon de Milan : un premier prototype pour le moteur V3 avec compresseur électrique Honda
Après le moteur l’année dernière, Honda a dévoilé son premier prototype doté du moteur V3 complété par un compresseur électrique. Une avancée majeure pour le constructeur.
À l’occasion de sa traditionnelle conférence de presse qui ouvre le salon de Milan, Honda a présenté en avant-première mondiale le prototype V3R 900 E-Compressor, un modèle équipé d’un moteur V3 inédit associé à un compresseur à commande électronique.
Le Honda V3R 900 E-Compressor Prototype adopte l’architecture V3 à 75° à refroidissement liquide, dévoilée lors de l’édition 2024 du salon EICMA 2024, mais qui affiche désormais une cylindrée confirmée de 900 cm³, le tout en étant le plus compact possible. Il devient le premier moteur moto au monde à intégrer un compresseur à commande électronique, permettant un contrôle précis de la suralimentation et offrant un couple réactif et généreux dès les bas régimes. Selon le constructeur, ce système offre ainsi des performances comparables à celles d’un moteur de 1 200 cm³, tout en améliorant l’efficacité environnementale.
Honda innove avec un prototype tourné vers l’avenir
Ce prototype prend la forme d’un gros roadster sportif. Le design se distingue par des carénages latéraux asymétriques, tandis que l’emblème du réservoir inaugure le nouveau logo « Honda Flagship WING », qui sera progressivement introduit sur les modèles haut de gamme à partir de l’année prochaine.
La présentation du Honda V3R 900 E-Compressor Prototype marque une nouvelle étape dans le développement de ce nouveau moteur. Si on suit le traditionnel calendrier Honda, on peut penser que le modèle de série de la moto pourrait être présenté lors de l’édition 2026 du salon EICMA.
