Une nouvelle génération pour la MV Agusta Brutale

Il va falloir patienter avant de la découvrir.

La MV Agusta Brutale de nouvelle génération ne sera dévoilée que sur le prochain salon de Milan, qui ouvrira ses portes dans maintenant moins d’un mois, le 4 novembre.

L’information a été officialisée par la marque elle-même en amont du rendez-vous milanais.

Le gros roadster italien, qui fête ses vingt-cinq ans va donc bénéficier d’une nouvelle génération, comme le confirme le boss de la marque, Luca Martin : « En 2001, la Brutale a révolutionné les motos naked. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, nous présentons une nouvelle génération qui n’est pas seulement une renaissance, mais qui fait évoluer notre vision. Plus puissante, raffinée et excitante, tout en restant fidèle à son essence : une moto créée par des motards, pour des motards. Une icône Made in Italy prête à inspirer les 25 prochaines années de moto. »

Voilà qui s’annonce prometteur pour la Brutale, qui fera souffler un vent de fraîcheur dans le catalogue de la marque italienne.

Du nouveau pour la MV Agusta Brutale

Une moto qui reposera sur la plateforme trois-cylindres de 950 cm³ en configuration EVO, une évolution radicale qui promet plus de puissance, plus de couple et une réponse plus immédiate de l’accélérateur. Elle profitera également d’un nouveau châssis avec un cadre et un bras oscillants inédits, de freins et de suspensions de nouvelle génération.

Elle inaugurera enfin d’une nouvelle interface homme-machine (IHM) plus claire et plus intuitive, ainsi que de l’application MV Ride mise à jour, qui permettra aux utilisateurs de configurer les paramètres de la moto et de personnaliser leur expérience.

La page KTM étant définitivement tournée pour MV Agusta, la marque repart de plus belle avec la concrétisation de nouveaux projets dont on aura un premier aperçu lors du prochain salon EICMA de Milan dans quelques semaines.