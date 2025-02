MV Agusta quitte officiellement le groupe KTM et est de retour sous pavillon russe

Un petit tour et puis s’en va.

Dernière acquisition du groupe KTM, la marque MV Agusta quitte déjà le giron KTM.

Ancienne propriétaire de MV Agusta, la famille Sardarov retrouve son bien, à peine quelques mois après avoir cédé ses parts de la firme de Varèse.

Le rachat de 50,1 % des parts auparavant détenues par KTM via le groupe Pierer Mobility AG, acte officiellement le retour de MV Agusta sous pavillon russe. Pierer Mobility AG a ainsi annoncé la vente de sa participation de 50,1 % à Art of Mobility S.A., une société détenue par la famille Sardarov. Le montant exact de la transaction n’a pas été dévoilé, mais selon Pierer Mobility AG : « la transaction portait sur une valeur commerciale de plusieurs dizaines de millions d'euros ».

Un nouveau changement de propriétaire pour MV Agusta

Timur Sardarov reprend ainsi les commandes de la marque : « C'est un moment de grande fierté pour nous tous chez MV Agusta. Reprendre le contrôle total de l’entreprise signifie que nous sommes plus forts et plus concentrés que jamais dans la poursuite de l’excellence. Ces changements structurels sont à la base de nos résultats remarquables en 2024 et continueront de favoriser notre succès pour les années à venir. J’ai pleinement confiance en notre équipe de direction, dont la vision, combinée au dévouement et au professionnalisme de notre réseau de concessionnaires renouvelé, portera MV Agusta vers de nouveaux sommets. »

Un rachat qui pourrait s’avérer salutaire, à la fois pour MV Agusta, qui reprend ici son indépendance, et pour KTM qui se déleste d’un actif afin d’assainir sa situation financière en se focalisant sur ses autres marques.