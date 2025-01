Un nouveau patron et des investisseurs qui se placent, la révolution est en marche pour KTM

Une page de l'histoire de KTM se tourne. Un livre se ferme serait-on même tenté de dire tant les changements à venir pour le groupe autrichien sont significatifs.

Figure emblématique de KTM, en place depuis 1992, Stefan Pierer a décidé de se mettre en retrait de la présidence du groupe, remplacé par Gottfried Neumeister, déjà membre du conseil d'administration du groupe depuis le début de l'année. Pierer « continuera à accompagner le processus de réorganisation. »

« Pour moi, KTM a toujours été bien plus qu’une simple entreprise : c’était et c’est encore une passion, une mission et une famille. La décision de passer le flambeau n’a pas été facile. Je suis profondément convaincu que Gottfried Neumeister, avec sa vision stratégique et son engagement, est le choix idéal pour diriger KTM vers l’avenir » a confié Stefan Pierer.

Un nouvel organigramme pour relancer la bête blessée KTM

Cette mise en retrait de son patron historique s'accompagne, pour KTM, de l'annonce de l'arrivée prochaine de nouveaux investisseurs. Des fonds qui permettraient de financer au moins à hauteur du minimum légal (un financement d'au moins 30 % du montant des dettes est exigé par la justice autrichienne), la dette énorme de toutes les différentes filiales du groupe KTM, estimée à plus de deux milliards d'euros. Des sauveurs dont les partenaires industriels de KTM, l'Indien Bajaj et le Chinois CFMoto font assurément partie.

En pleine restructuration, le groupe KTM semble désormais voir la lumière au bout du tunnel.