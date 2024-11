L’Indien Bajaj va-t-il sauver KTM en se l’appropriant ?

KTM, le plus grand constructeur de motos d'Europe, traverse une crise financière critique. L'entreprise a urgemment besoin de centaines de millions d'euros pour éviter l'insolvabilité et garantir sa survie à travers une procédure d'auto-administration et une restructuration profonde.

Selon des rapports récents, KTM fait face à un stock massif de motos invendues évalué à 1,4 milliard d'euros. Cette accumulation reflète une baisse significative des ventes ces dernières années. Les entrepôts pleins et l'incapacité de convertir ces actifs en liquidités mettent l'entreprise sous une pression intense. En conséquence, KTM prévoit des centaines de licenciements et une réduction drastique de la production, avec un arrêt total des activités en janvier et février 2025.

Le groupe KTM est actuellement détenu à 74,9 % par Pierer Bajaj AG, une structure elle-même partagée entre Pierer Industrie AG (50,1 %) et Bajaj Auto International Holdings BV (49,9 %). Cette configuration suscite des interrogations quant à la capacité des partenaires à intervenir rapidement.

Des discussions sont en cours entre Stefan Pierer, PDG du groupe Pierer Mobility, et Bajaj Auto, un fabricant indien de renom, pour obtenir une injection de capital sous forme de prêts relais. Toutefois, selon Motorrad Online, ces négociations ont jusqu'à présent échoué, bien que l'idée d'une prise de contrôle future par Bajaj ne soit pas exclue.

Mark Mateschitz, héritier du cofondateur de Red Bull, et la marque elle-même ont été mentionnés comme des partenaires potentiels pour venir en aide à KTM. Red Bull, sponsor de longue date de KTM, pourrait envisager une acquisition d'actions ou une autre forme de soutien financier. Cependant, ces rumeurs ont été formellement démenties, rendant l'issue incertaine.

La crise affecte également les marques affiliées à KTM, notamment GasGas, Husqvarna et MV Agusta. Ces marques, bien que stratégiquement alignées sur des segments distincts, pourraient être compromises si KTM ne parvient pas à se stabiliser financièrement.

Stefan Pierer reste déterminé à préserver ce qu'il appelle « l'œuvre de sa vie ». Toutefois, les défis sont immenses : outre les besoins en liquidités, KTM doit convaincre ses créanciers de la viabilité de son plan de restructuration. Si Bajaj ou un autre acteur stratégique ne fournit pas un soutien rapide, KTM pourrait être contraint de prendre des mesures plus drastiques, notamment une vente partielle ou totale de ses actifs. Il faut espérer une résolution rapide et durable pour sauver une icône de l’industrie motocycliste européenne dans une conjoncture économique défavorable.

La pandémie de Covid-19, suivie d'une inflation galopante et d'une hausse des taux d'intérêt, a fortement impacté le secteur de la moto. L'entreprise KTM s'attend à un résultat annuel négatif de près d'un milliard d'euros pour l'exercice 2024.