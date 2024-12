KTM lâche MV Agusta !

En pleine crise financière, le groupe KTM est en péril.

Avec des dettes de près de trois milliards d'euros, le groupe autrichien vacille sur ses fondations.

La première marque du groupe à faire les frais de cette situation sera la marque italienne MV Agusta, ultime acquisition de KTM.

L'annonce en a été faite, lors d'une réunion particulièrement tendue entre les syndicats et les représentants de KTM : MV Agusta ne fait plus partie des priorités de KTM, qui ne la considère plus comme un « actif stratégique. »

Autrement dit, MV Agusta va devoir se débrouiller par elle-même pour assurer sa survie, et son développement. Une décision forte qui va impliquer une réorganisation en profondeur de la marque italienne.

La première conséquence de ce désengagement de KTM est le rapatriement de toutes les opérations de production au sein de l'usine historique de MV Agusta, à Varèse, en Italie. Un transfert des activités qui devrait être opérationnel avant fin mars 2025.

Un avenir en pointillé pour MV Agusta ?

D'ici là, MV Agusta va devoir écouler ses stocks, actuellement entreposés en Autriche, et estimés à près de 2 000 motos. La production devrait reprendre à partir d'avril 2025, avec l'objectif de sortir 3 000 motos de l'usine de Varèse, et d'éviter à tout prix les invendus.

Lâchée par KTM, qui doit impérativement réduire ses coûts de fonctionnement afin de sauver sa tête, MV Agusta s'attend déjà à une année 2025 critique, avant d'espérer rétablir une stabilité économique en 2027.

En ce qui concerne les employés de la marque italienne, un plan de solidarité sera mis en œuvre pour leur garantir de toucher 80 % de leur salaire, tandis qu'un plan de départs volontaires sera mis en place, sans indemnité de départ pour ceux qui choisissent de partir.

Autant de difficultés qui pourraient remettre en jeu l'ancien propriétaire de MV Agusta, le Russe Timur Sardarov, encore actionnaire minoritaire de la marque italienne.

Le feuilleton KTM semble réserver encore bien des surprises.