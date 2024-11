En difficulté financière KTM annonce un plan de restructuration

Cela faisait un petit moment que la rumeur enflait.

Cette fois, KTM a bel et bien choisi de rendre publiques, et officielles, ses difficultés financières.

Par la voix de leurs boss, Stefan Pierer et Gottfried Neumeister, respectivement PDG et co-PDG de KTM, les 5 000 employés de la marque ont été mis au courant de la demande faite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde avec un plan de restructuration qui a pour but d'éviter le pire.

Stefan Pierer, P.-D.G. de KTM AG : « Au cours des trois dernières décennies, nous sommes devenus le plus grand constructeur de motos d'Europe. Aujourd’hui, nous faisons une halte pour préparer l'avenir. La marque KTM est l'œuvre de ma vie, et je me battrai pour elle » a ainsi déclaré Stefan Pierer.

La survie de KTM en jeu ?

KTM est aujourd'hui confrontée à des "difficultés significatives", et a choisi d'opter pour une procédure de restructuration juridique auto-administrée. La demande sera soumise le vendredi 29 novembre, avec l'objectif de conclure le processus dans les 90 jours.

Ce vaste plan devrait occasionner une vague de licenciements parmi les plus de 5 000 employés de la marque autrichienne. Une réduction de la voilure impérative pour KTM, dont les difficultés s'accumulent depuis plusieurs années déjà.