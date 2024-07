Pierer Mobility est en difficulté et assume la délocalisation

Pierer Mobility AG a surfé sur la vague du "succès sans précédent" pendant trois années consécutives, mais les ventes de motos sur les marchés européens et américains ont considérablement ralenti. L'entreprise estime que le volume total des ventes baissera de 10 à 15 % dans les divisions motos et vélos. En conséquence, Pierer a dû réduire son personnel après des années de croissance continue.

"Le nombre d'employés de la filiale moto de KTM AG a plus que doublé au cours des dix dernières années", précise le communiqué. Cependant, "compte tenu du changement de localisation et de la situation du marché, il est désormais nécessaire d'ajuster les effectifs. Cette réduction des effectifs après des années d'augmentation de l'emploi est douloureuse, mais nécessaire pour maintenir et assurer la compétitivité de l'usine de production."

Plusieurs facteurs expliquent cette situation difficile. Les taux d'intérêt élevés aux États-Unis rendent les prêts plus coûteux, ce qui affecte la demande. En Europe, la volatilité du marché et les coûts de production en constante augmentation compliquent également la situation. De plus, les nouvelles motos arrivant chez les concessionnaires ne se vendent pas rapidement, ce qui oblige à investir des sommes importantes dans des showrooms surchargés.

Pour soutenir son réseau de distribution, Pierer a annoncé des délais de paiement plus longs et davantage de remises. Cependant, cela aura pour effet de réduire encore les bénéfices globaux.

Le communiqué évoque également des projets de migration supplémentaire de la production hors d'Autriche : "Alors que l'industrie de la sous-traitance en Europe est de plus en plus fragile, le groupe Pierer Mobility profite des conditions économiques favorables dans ces régions pour assurer sa compétitivité. Une industrie de sous-traitance efficace et de haute qualité y est en train d'être créée."

Pierer fait référence à l'industrie chinoise et indienne, avec lesquelles elle collabore déjà grâce à CFMoto (Chine) et Bajaj (Inde). Ces régions offrent des coûts de production plus bas, et la migration de la production vers ces pays est déjà en cours.

Pierer Mobility traverse une période difficile avec des ventes en baisse et des réductions de personnel, tout en envisageant de déplacer une partie de sa production vers des pays à moindre coût. Cette stratégie vise à maintenir la compétitivité de l'entreprise face à un marché de plus en plus incertain et coûteux.