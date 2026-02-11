Honda va miser sur le « Made in India » pour confirmer son statut en Europe et contrer l’offensive chinoise

L’arrivée en force des marques chinoises sur le marché européen (notamment avec Zontes, Voge et CFMoto) et leurs parts de marché qui grandissent de mois en mois a poussé Honda à réagir.

Et la réaction du géant nippon passe par une destination devenue incontournable dans le marché mondial : l’Inde.

Pour garantir que ses motos répondent aux exigences de finition et de fiabilité des motards européens, Honda ne se contente pas de délocaliser la production. Elle a installé deux centres technologiques sur place, à Manesar, une ville nouvelle située près de New Delhi, et à Bangalore. Les ingénieurs japonais y supervisent le développement de modèles spécifiques, pensés pour nos routes, mais fabriqués avec les coûts de production imbattables qu’offre l’Inde.

En plus de la production en Inde, Honda va donc également y développer ses modèles de moyennes cylindrées.

Les Honda indiennes en passe d’envahir le monde ?

Le premier modèle vendu en Europe à être estampillé « Made in India » devrait logiquement être la Honda GB350S (cousine de la CB350 H’ness indienne). Actuellement fabriquée au Japon pour le marché européen, elle s’affiche à 4 599 € en France. En transférant sa production en Inde, Honda pourrait réduire son prix de 15 à 20 %, afin de rendre son tarif encore plus attractif.

La moyenne cylindrée néo-rétro ne devrait pas rester longtemps le seul modèle fabriqué en Inde. On parle déjà de l’exportation prochaine de la gamme des 500, notamment la NX500, pour maintenir des marges correctes face à la guerre des prix entamées par les productions chinoises.

Honda voit aussi plus loin avec, dès 2028, une usine entièrement dédiée aux deux-roues électriques qui ouvrira ses portes à Bangalore.

L’Inde s’impose définitivement comme une destination incontournable pour l’industrie moto mondiale.