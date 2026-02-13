Résultats de la vente Alcopa du 5 février à Ste Geneviève-des-Bois : du mieux

Le 5 février dernier, la vente multisite mensuelle Alcopa proposait un peu plus de quatre-vingts lots aux enchères (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici).

Le bilan de la vente

18 invendus sur 81 lots disponibles, c’est le bilan plutôt positif de cette vente. BMW, la marque la plus représentée avec 12 machines disponibles tire bien son épingle du jeu avec 3 invendues. C’est encore mieux pour Yamaha, Honda et Piaggio avec respectivement 10, 7 et 6 machines qui trouvent toutes preneur. À l’inverse, les Ducati ont été particulièrement boudées puisque sur les 4 motos proposées, 3 seront recalés.

Les trois roues et les électriques

Ce scooter Vespa Elettrica 70 neuf puisque n’affichant que deux kilomètres à son compteur était estimé à 3 000 euros. L’adjudication se fera sur cette même somme. Un bon plan pour l’acquéreur qui se retrouve avec un véhicule à moitié prix par rapport à un neuf en concession.

Compte tenu des problèmes électriques constatés sur cette Zéro Motorcycles S ZF 14.4, sa vente était réservée aux professionnels. Hé oui ! L’époque où, avec un minimum de connaissances, on pouvait mettre les mains dans la mécanique est révolue avec les véhicules électriques. Son estimation à 1 500 euros sera légèrement dépassée : adjugée 1 700 euros.

Les gros scooters urbains genre MP3 ou T-Max ont toujours la cote. Ce Piaggio 400 HPE de 2024 trouve preneur au montant de son estimation : 5 700 euros. A contrario, le Peugeot Métropolis 400 SW de 2023 attendant 4 900 euros devra revenir lors d’une prochaine vente.

Ils ont bien évolué les side-cars Changjiang d’origine chinoise. Ce modèle Dynasty tout juste rodé (4000 kilomètres à son compteur) estimé à 5 500 euros fait un petit peu mieux en étant adjugé à 5 700 euros.

On continue page suivante avec les motos.