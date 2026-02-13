Et du côté des motos ?

Le style néo-rétro séduit toujours. Cette Royal Enfield 500 cm3 « Bullet » de 2019 semblait être en bon état. L’estimation, fixée à 1 200 euros, était particulièrement accessible. Au final, elle sera adjugée à 2 100 euros.

Elle était réservée aux professionnels de l’automobile et de la moto. Son estimation à 200 euros tenait compte d’un problème d’ABS et d’un moteur disons… bruyant. Elle grimpera jusqu’à 600 euros, soit un peu plus de 1 000 euros avec les frais.

Cette BMW R 1200 RT de 2013 estimée à 3 600 euros est une des trois machines de la marque à ne pas trouver preneur. Un exemplaire similaire de 2012 estimé à 6 000 euros sera adjugé à 6 500 euros.

Du côté de la marque Triumph, cette Tiger XRT 800 cm3 de 2019 équipée de nombreux accessoires attendait au moins 4 100 euros. Elle sera adjugée 4 400 euros. Une 675 Street Triple estimée 3 000 euros partira contre la somme de 3 600 euros.

Si vous voulez en savoir un peu plus sur les ventes aux enchères en général et sur la maison Alcopa en particulier, cette dernière sera présente au Salon du 2 roues de Lyon qui se tiendra du 26 février au 1er mars 2026.