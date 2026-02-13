Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Résultats de la vente Alcopa du 5 février à Ste Geneviève-des-Bois : du mieux

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Vente du 5 février à Sainte Geneviève-des-Bois : les résultats des motos

 

Résultats de la vente Alcopa du 5 février à Ste Geneviève-des-Bois : du mieux

Et du côté des motos ?

Le style néo-rétro séduit toujours. Cette Royal Enfield 500 cm3 « Bullet » de 2019 semblait être en bon état. L’estimation, fixée à 1 200 euros, était particulièrement accessible. Au final, elle sera adjugée à 2 100 euros.

Royal Enfield Bullet 500 cm3 2019 (lot n° 17)
Royal Enfield Bullet 500 cm3 2019 (lot n° 17)

 

Elle était réservée aux professionnels de l’automobile et de la moto. Son estimation à 200 euros tenait compte d’un problème d’ABS et d’un moteur disons… bruyant. Elle grimpera jusqu’à 600 euros, soit un peu plus de 1 000 euros avec les frais.

Suzuki Bandit 1200 S 2007 (lot n° 38)
Suzuki Bandit 1200 S 2007 (lot n° 38)

 

Cette BMW R 1200 RT de 2013 estimée à 3 600 euros est une des trois machines de la marque à ne pas trouver preneur. Un exemplaire similaire de 2012 estimé à 6 000 euros sera adjugé à 6 500 euros.

BMW R 1200 RT 2013 (lot n° 53)
BMW R 1200 RT 2013 (lot n° 53)

 

Du côté de la marque Triumph, cette Tiger XRT 800 cm3 de 2019 équipée de nombreux accessoires attendait au moins 4 100 euros. Elle sera adjugée 4 400 euros. Une 675 Street Triple estimée 3 000 euros partira contre la somme de 3 600 euros.

Triumph Tiger XRT 800 cm3 2019 (lot n° 56)
Triumph Tiger XRT 800 cm3 2019 (lot n° 56)

 

Si vous voulez en savoir un peu plus sur les ventes aux enchères en général et sur la maison Alcopa en particulier, cette dernière sera présente au Salon du 2 roues de Lyon qui se tiendra du 26 février au 1er mars 2026.

Page précédente

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires