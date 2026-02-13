Surprise chez Ducati, la marque dévoile une nouveauté néo-rétro pour fêter ses 100 ans !

En cette année 2026, Ducati célèbre ses 100 ans d’existence.

Un anniversaire que la marque va célébrer durant toute l’année avec des événements marquants, mais aussi des modèles inédits en édition limitée.

Le premier d’entre eux est la Ducati Formula 73.

Ducati ressuscite l’esprit de la 750 Super Sport de 1973, elle-même hommage à la moto pilotée aux 200 Milles d’Imola de 1972 par Paul Smart et Bruno Spaggiari.

Avec son look de Café Racer (tête de fourche profilée, guidons bracelets, rétroviseurs en bout de guidon et capot de selle qui affine l’arrière), la Formula 73 ne se contente pas de quelques stickers. Elle adopte la livrée Argent et Vert d’eau avec une fidélité chirurgicale. Clin d’œil historique, on retrouve la célèbre bande dorée verticale sur le réservoir. À l’origine, sur la moto de course, il s’agissait d’une bande translucide dans la fibre de verre pour vérifier le niveau d’essence d’un coup d’œil. Ici, c’est un hommage peint à la perfection.

Une néo-rétro pour Ducati, qui rend hommage à son passé sportif

Au cœur de la moto, on retrouve le L-Twin de 803 cm³ à refroidissement par air embarqué par la gamme des Scrambler. Il offre 73 chevaux et un couple de 65,2 Nm. Avec 183 kg (à sec), elle promet une agilité redoutable, bien aidée par ses jantes à rayons de 17 pouces chaussées en Pirelli Diablo Rosso IV. Le châssis tubulaire en acier de la Formula 73 renforce le lien avec la Super Sport Desmo dont elle s’inspire.

Sous son allure rétro, elle cache tout l’arsenal moderne de 2026 : accélérateur électronique Ride by Wire, centrale inertielle (IMU) pour gérer l’ABS en courbe et le contrôle de traction, shifter up/down de série, deux modes de conduite (Sport et Road), écran TFT 4,3 pouces et silencieux Termignoni homologué avec des finitions dorées assorties à la bande du réservoir.

Produite à seulement 873 exemplaires attendus pour le printemps prochain dans les concessions de la marque, la Ducati Formula 73 est accompagnée de sa plaque numérotée et de son certificat d’authenticité. Si son tarif pour le marché français n’a pas été communiqué, il devrait tourner autour des 16 000 euros.