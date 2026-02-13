Le maxi-scooter Yamaha TMax en édition limitée à partir de 159 euros par mois

Référence sur le marché des maxi-scooters, le Yamaha TMax est arrivé sur le marché en 2001, révolutionnant le marché par son look et ses ambitions sportives.

Pour ses 25 ans d’existence, la marque japonaise a décidé de marquer le coup avec une édition spéciale du maxi-scooter disponible uniquement en cette année 2026.

Niveau mécanique, elle reste inchangée par rapport au dernier millésime du TMax, avec une cylindrée de 560 cm3 pour une puissance de 48 chevaux, ainsi que deux modes de conduite (Sport et Touring).

Une livrée spéciale et plus d’équipements de série pour le Yamaha TMax

En revanche, côté look et équipements, l’édition spéciale 25ème anniversaire se distingue par une selle rouge à double surpiqûre et coutures soudées arborant également un logo 3D 25ᵉ anniversaire rouge et un écusson Black MAX spécial, ainsi qu’une carrosserie exclusive gris foncé métallisé avec des boomerangs contrastés gris clair métallisé, inspirés de l’édition spéciale Black MAX datant de 2006.Elle est également équipée d’un cache de protection moteur doté d’un anneau anodisé clair, tandis que les jantes moulées de 15 pouces profitent d’un traitement spécial. Cette série limitée dans le temps permet aussi d’accéder gratuitement à la navigation Garmin.

Disponible en concessions à partir de 13 999 €, le scooter fait aussi l’objet d’une offre de financement en Location avec option d’achat (LOA) à partir de 159 €/mois (sur 25 mois, assurance perte financière incluse, après un premier loyer de 2 784 €, avec option d’achat finale de 9 799,30 €, soit un coût global de 16 044,02 €).