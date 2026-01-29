Tremblement de terre en MotoGP : Fabio Quartararo va quitter Yamaha pour rejoindre Honda

Difficile de dire qu’on l’avait vu venir. Du moins aussi tôt. La bombe est tombée ce matin.

Fabio Quartararo va quitter Yamaha à l’issue de la saison 2026 pour rejoindre Honda !

L’histoire entre Yamaha et Fabio Quartararo semblait pourtant éternelle, marquée par le Graal de 2021. Mais le conte de fées a tourné au vinaigre. Trop longtemps englué dans l’anonymat d’un peloton trusté par l’armada Ducati, le Niçois n’aurait donc pas été convaincu par les dernières promesses d’Iwata, malgré l’arrivée du nouveau moteur V4 pour cette année 2026.

Selon les informations de Motorsport.com, le pilote tricolore va donc quitter Yamaha à la fin de la saison pour rejoindre Honda HRC pour deux saisons : 2027 et 2028.

Un sacré coup de poker tenté par Quartararo !

En s’engageant aussi tôt pour 2027 et 2028 avec Honda, Quartararo fait le pari que le premier constructeur mondial, fort de sa puissance de frappe colossale, saura mieux négocier le virage réglementaire de 2027, avec le retour des 850 cm3, que Yamaha.

Pour Yamaha, perdre son pilote vedette, celui qui a porté la marque à bout de bras lors des saisons sombres de 2023 à 2025 (où il n’a jamais dépassé la 9ème place mondiale), est un constat d’échec terrible. Les chiffres parlent pour lui : 11 victoires, 33 podiums et 21 poles sous les couleurs aux diapasons.

La signature de Quartararo n’est que la première pierre d’un immense jeu de chaises musicales qui va animer la saison 2026, car à ses côtés au sein du team officiel HRC on parle déjà de Jorge Martin ou Pedro Acosta.

La saison s’annonce bouillante tant sur la piste que dans les coulisses.