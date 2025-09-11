Yamaha lève le voile sur sa toute nouvelle moto V4 de MotoGP

Après des mois d'attente, la toute nouvelle Yamaha V4 va se frotter au gratin du MotoGP dans quelques heures seulement.

Floquée du numéro 7 de son pilote du week-end, Augusto Fernandez, le pilote d'essai de la marque, la Yamaha V4 a été officiellement dévoilée ce jeudi, en marge du Grand Prix de Saint-Marin qui marquera ses grands débuts.

« Nous avons entrepris un projet ambitieux, celui de développer un nouveau moteur V4 et une toute nouvelle moto. Ce projet est particulièrement exigeant car il est mené simultanément avec le développement de la moto 2025 », a évoqué Takahiro Sumi, le directeur général du Développement des sports mécaniques chez Yamaha lors de la présentation de la moto. « Dès le lancement du projet V4, de nombreuses questions se sont posées, et nous en sommes encore au stade du développement, mais une chose est sûre : notre objectif est de retrouver le chemin de la victoire grâce à une approche fondée sur des données probantes. Le prototype à moteur V4 est le fruit d’un projet où le Japon et l’Europe partagent responsabilités et expertise. »

Un premier test convaincant pour la Yamaha V4 ?

Fruit de longs mois de développement, le prototype reste encore en sursis quant à son utilisation future par les pilotes officiels de la marque, même si on imagine qu'il a déjà dû donner quelques motifs de satisfaction pour être aligné en GP : « Si l’ambition à long terme reste une plateforme V4 compétitive pour la saison 2026, tout engagement final reposera sur une évaluation des résultats à la fin du programme 2025 » précise la marque.

Une moto compétitive, c'est tout ce que l'on peut souhaiter à Fabio Quartararo, qui pourrait en profiter dès l'année prochaine, avant même le changement de règlement attendu en 2027 et la réduction de la cylindrée des motos à 850 cm3.