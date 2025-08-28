La Yamaha V4 va se tester en MotoGP

Appelé de ses vœux depuis de longs mois par Fabio Quartararo, le moteur V4 s'apprête à venir se confronter à la concurrence.

Yamaha l'a annoncé il y a quelques jours, c'est à Misano, à l'occasion du Grand Prix de Saint-Marin, prévu le 14 septembre prochain, que le pilote d'essai de la marque, Augusto Fernandez, étrennera le moteur V4 en compétition.

Mais le « vrai » test pour le moteur V4 est attendu le lendemain du GP, lorsque Quartararo en prendra le guidon à l'occasion des tests officiels organisés sur le tracé saint-marinais. L'objectif est clair pour Fabio : « je pense que si je l’essaie et que je suis à moins d’une demi-seconde de mon temps au tour, ce sera un bon pas en avant. Car ce sera la première fois que je l’utiliserai. »

Car la condition sine qua non pour que ce moteur V4 soit utilisé en Grand Prix à partir de la saison 2026 par Yamaha est qu'il soit au moins aussi performant que celui qui anime actuellement la M1 du constructeur. Yamaha souhaite en effet effectuer un vrai pas en avant avec ce tout nouveau bloc.

Un nouveau moteur mais pas que

En plus de l'architecture moteur inédite pour la marque en MotoGP, c'est toute une moto qu'il a fallu retravailler, châssis et package aérodynamique notamment. Le challenge s'annonce donc ardu pour le constructeur comme pour le pilote, dont l'engagement avec Yamaha prend fin en 2026 et qui commence à s'impatienter devant le manque de compétitivité de sa M1 face aux Ducati et autres Aprilia ou KTM.

Une grande première pour cette toute nouvelle moto, qui, on l'espère, permettra à Fabio Quartararo de rejouer devant en catégorie MotoGP.